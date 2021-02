Fataal steekincident Rijswijk in 'Opsporing Verzocht'

Kijkers kunnen de politie in 'Opsporing Verzocht' onder andere helpen bij het oplossen van een zeer recent misdrijf.

Afgelopen donderdag werd in Rijswijk een neergestoken man gevonden bij de sportvelden aan het Julialaantje. Het 26-jarige slachtoffer uit Den Haag overleed gisteren. Hij heeft voor zijn dood nog wel een signalement van zijn aanvaller doorgegeven. Het onderzoeksteam hoopt dat getuigen meer kunnen vertellen over wat zich in het park afspeelde.

Jongen (18) in rug gestoken

In Almere is op 4 januari een 18-jarige jongen neergestoken. Hij wist nog net een huis te bereiken en werd daarna met een steekwond in zijn rug, afweerwonden aan zijn polsen en een klaplong in het ziekenhuis opgenomen. De auto van de vermoedelijke daders staat op beeld.

Dader duwt vuurwerk door open raam: vrouw ernstig gewond

Een inwoonster van Tilburg heeft zondag 4 januari tijdens de avondklokrellen ernstig letsel aan haar gezicht opgelopen toen iemand zwaar vuurwerk door haar open slaapkamerraam duwde. Dat was een bewuste actie. Het slachtoffer keek de dader in de ogen, vroeg hem het niet te doen, waarop hij haar uitlachte. Er zijn bewakingsbeelden van de groep waar de dader deel van uitmaakte.

Al 5 beschietingen gericht op één familie

De politie in Rotterdam maakt zich grote zorgen over een vermoedelijke linkshandige schutter die al op 5 bedrijfspanden en woningen van één familie schoot. Vanavond worden nieuwe bewakingsbeelden getoond van de beschieting van een woning aan de Charactostraat in Capelle aan de Ijssel.

Nieuw aanknopingspunt vermissing Naima Jillal

De toen 52-jarige Naima Jillal is zondag 20 oktober 2019 voor het laatste gezien in Amsterdam. Haar vermissing is vermoedelijk een afrekening in het criminele milieu. het onderzoeksteam heeft inmiddels een nieuw spoor in de zaak.

