'Experimensen' met Stefano Keizers terug op NPO 3

Foto: AVROTROS - © Nico Kroon 2020

Werken aardappelschillen beter tegen gladde wegen dan strooizout? Is het mogelijk om een regenbui te veroorzaken? Kunnen een linkse en een rechtse politicus hun stemmers herkennen op basis van alleen hun gezicht?

Dit zijn slechts drie van de vragen waar Stefano Keizers proefondervindelijk het antwoord van zoekt in een nieuw seizoen van 'Experimensen'. Een panelshow waarin wetenschap en humor samenkomen. Op ludieke wijze staat cabaretier Stefano stil bij feiten, studies en opvallende onderzoeken waar hij graag meer over wilt weten.

Dit seizoen schuiven er elke week twee andere bekende gasten aan als panellid. Onder anderen Akwasi, Anniko van Santen, Danny Froger, Donnie, Klaas van der Eerden, Lucille Werner en Wilfred Genee buigen zich over de vragen van Stefano. Wetenschapper Anna Gimbrère is wederom van de partij om het juiste antwoord toe te lichten. Ook worden er dit seizoen onderzoeken gedaan in de studio. Zo wordt er in de studio onderzocht of je een goudvis kan conditioneren, of het sperma van een Nederlander sneller zwemt dan dat van een Duitser en een Italiaan én wordt er gekeken of de bom uit kruistocht in spijkerbroek -gemaakt van vogelpoep en zwavel- echt kan ontploffen.

Als dat maar goed gaat…

'Experimensen', vanaf maandag 23 maart wekelijks om 21.25 uur bij AVROTROS op NPO 3.