'Exclusief: achter de deuren van het Vredespaleis' bij MAX op NPO 1

Jan Slagter neemt de kijker, onder begeleiding van conservator Jacobine Wieringa, mee door het Vredespaleis in Den Haag. De kijker krijgt daarmee een unieke rondleiding langs de bijzondere architectuur, historische tuinen en imposante kunstwerken.

Na twee succesvolle bezoeken aan Keukenhof en een bezichtiging van Koninklijk Paleis Amsterdam staat deze keer het Vredespaleis in Den Haag centraal. De Carnegie Stichting is de eigenaar en beheerder van het Vredespaleis, waarin het Permanente Hof van Arbitrage, het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties en de Haagse Academie voor Internationaal Recht zijn gehuisvest. Deze instellingen worden ondersteund door de Bibliotheek van het Vredespaleis, een van de meest prestigieuze bibliotheken op haar vakgebied die door juristen, wetenschappers en studenten uit de hele wereld wordt geraadpleegd.

Jan Slagter: 'Ik ben heel blij dat we in navolging van Koninklijk Paleis Amsterdam en Keukenhof, nu óók een unieke inkijk krijgen in het Vredespaleis in Den Haag. We nemen de kijker mee en zien én horen de bijzondere verhalen van dit prestigieuze gebouw.'

'Exclusief: achter de deuren van het Vredespaleis', zaterdag 18 september om 17.10 uur op NPO 1.