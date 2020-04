'Even Tot Hier' terug in aangepaste vorm

Foto: BNNVARA - © Wessel de Groot 2019

Bijna was het 'even tot hier' voor 'Even Tot Hier'. Want hoe maak je een satirische zaterdagavondshow tijdens een intelligente lockdown? Een quiz met tweehonderd man publiek? Onmogelijk. Een musicalensemble? Ondenkbaar.

Een complete band uit België? Niet te doen. En toch start het derde seizoen van 'Even Tot Hier' 'gewoon' op 25 april, elke zaterdag om 21.20 uur bij BNNVARA op NPO 1. In een aangepaste vorm: iets korter en zonder een paar vertrouwde gezichten. Maar met satire, met muziek, met een simpel liedje en met anderhalve meter afstand.

Dus ook tijdens de coronacrisis nemen Jeroen Woe en Niels van der Laan, bekend van hitshow 'De Kwis', weer de week door. Met aandacht voor alles wat er gebeurd is en, speciaal dit seizoen, ook alles wat er niet gebeurd is.

'Even Tot Hier' wordt gemaakt door Niels van der Laan en Jeroen Woe, samen met o.a. schrijvers Hans Riemens (eindredactie), Peter Heerschop, Peter Capel, Emilio Guzman, Owen Schumacher en Armèn Hakhverdian.

'Even Tot Hier' is een coproductie van BNNVARA en MediaLane.