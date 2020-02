Erica Terpstra bezoekt Peru en Flores in nieuw seizoen 'Erica op Reis'

Op vrijdag 28 februari keert het vertrouwde MAX-programma 'Erica op Reis' terug om 21.30 uur op NPO 1. Presentator Erica Terpstra laat in vier afleveringen vier bijzondere plekken op de wereld zien.

Erica bezoekt naast het inspirerende Peru in de eerste aflevering, het Indonesische eiland Flores in de tweede aflevering.

Erica Terpstra gaat dit jaar weer op reis en laat zich met verwondering onderdompelen in de culturele gebruiken en rituelen van andere landen. Ze heeft in de verre landen bijzondere ontmoetingen met opmerkelijke en inspirerende mensen. In het nieuwe seizoen van 'Erica op Reis' bezoekt zij onder meer Peru en Flores.

Vrijdag 28 februari - aflevering 1: Peru - om 21.30 uur op NPO 1

In de eerste aflevering van het MAX-programma 'Erica op Reis 'trekt Erica Terpstra in Peru door het Andesgebergte, op zoek naar de sporen die de Inca's daar hebben achtergelaten. Ze ontmoet de kleurrijke bewoners, spreekt en eet met hen, en ze is getuige van een sjamanistisch ritueel op grote hoogte in de bergen. Per trein reist ze naar Machu Picchu, de legendarische Inca-stad diep verscholen in het Andesgebergte, die nooit werd ontdekt door de Spaanse veroveraars.

'Erica op Reis', vanaf 28 februari elke vrijdag om 21.30 uur op NPO 1.