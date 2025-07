EOdoc 'A New Kind of Wilderness' donderdag bij de EO op NPO 2

In de EO-documentaire 'A New Kind of Wilderness' maakt de kijker kennis met het Noorse gezin Payne. Zij wonen afgelegen in de bossen en leven volledig zelfvoorzienend.

Ouders Maria en Nik geven hun vier kinderen — Ulv, Falk, Freja en Ronja — thuisonderwijs en kiezen bewust voor een leven dicht bij de natuur, los van de moderne maatschappij. Totdat een tragische gebeurtenis hun leven volledig op z’n kop zet.

Hun eenvoudige en hechte bestaan verandert plotseling wanneer moeder Maria overlijdt. Ze was niet alleen de spil van het gezin, maar verdiende ook geld als fotograaf. Tegelijkertijd schreef ze ook een blog over hun bijzondere leven. Na haar overlijden moeten Nik en de kinderen omgaan met hun verdriet én zoeken naar een nieuwe manier van leven in een veranderde wereld. Maar hoe hervat je het leven in de moderne maatschappij als je jarenlang los daarvan hebt geleefd — én afscheid moest nemen van wie je het meest dierbaar was?

Indringend en liefdevol portret

De EOdoc laat op een warme en eerlijke manier zien hoe het gezin probeert om te gaan met verlies, terwijl thema’s als familiebanden, dromen en hoop en onze relatie met de natuur centraal staan. 'A New Kind of Wilderness' laat zien hoe je ondanks verdriet toch verder kunt en nodigt uit tot reflectie: hoe leven wij zelf? Wat geven we door aan onze kinderen? En hoe zorgen we voor de aarde?

Bekroond en geprezen

De documentaire won in 2024 de hoofdprijs op het bekende Sundance Film Festival en wordt internationaal geprezen om het oprechte, ontroerende verhaal.

'A New Kind of Wilderness', donderdag 31 juli om 22.10 uur bij de EO op NPO 2.