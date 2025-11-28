EO-programma 'Ik mis je' staat zaterdag in het teken van femicide

Geweld tegen vrouwen eist wereldwijd ontelbare levens. Ook in Nederland wordt gemiddeld elke acht dagen een vrouw vermoord, vaak met gender als motief. Tijdens de internationale campagne Orange the World maakt de EO ruimte voor dit urgente thema in een speciale aflevering van 'Ik mis je'.

Presentator Marleen Stelling spreekt Lena over haar zus Miranda, die door haar partner om het leven werd gebracht.

In de uitzending vertelt Lena over haar spontane en vrolijke zus Miranda. Wanneer Miranda een relatie krijgt, ziet haar omgeving al snel rode vlaggen. Miranda wordt fysiek mishandeld en raakt steeds meer geïsoleerd van haar vrienden en familie. Uiteindelijk wordt zij in haar eigen huis vermoord door haar partner. Lena deelt met Marleen hoe zij terugkijkt op die periode en hoe het voelt om te rouwen als je zus is vermoord.

Pijn van ons allemaal

Presentator Marleen Stelling: 'De pijn van een individu is de pijn van ons allemaal. Dat voel ik bij uitstek bij geweld tegen vrouwen. Het is ontzettend belangrijk om te zien hoe diep de pijn van nabestaanden bij femicide is en om te begrijpen wat de alarmbellen zijn bij soortgelijke situaties. Ik ben Lena dankbaar dat zij over haar dierbare zus Miranda wil vertellen.'

Signalen

'Femicide is een groot maatschappelijk probleem en terecht veel in het nieuws', zegt Hedi Kruithof. Zij is vanuit de EO verantwoordelijk voor 'Ik mis je'. 'Met deze aflevering kijken we verder dan de krantenkoppen. Wat komt er allemaal op je af als je rouwt om de moord op je zus? En hoe herken je de signalen voorafgaand aan femicide? Door dit gesprek met Lena te voeren, hopen we bij te dragen aan preventie.'

'Ik mis je'

Aan het graf van een geliefde, waar verdriet en gemis zo voelbaar zijn, lijkt troost soms ver weg. Toch worden juist op deze plek hoopvolle verhalen gedeeld. Presentatoren Arjan Lock en Marleen Stelling ontmoeten nabestaanden op begraafplaatsen door heel Nederland. Wat is er gebeurd? En wat biedt troost? Met elk verhaal nodigt Ik mis je uit tot echte verbinding.

'Ik mis je' over femicide is te zien op zaterdag 29 november om 18.25 uur bij de EO op NPO 2.