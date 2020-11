EO komt opnieuw met hoopvolle initiatieven in tweede seizoen 'Niet Alleen'

foto: © Evangelische Omroep 2020

De EO komt met nieuwe afleveringen van het tv-programma 'Niet Alleen'. Bert van Leeuwen reist door heel het land om mensen te helpen waar nodig.

De EO wil Nederland hiermee inspireren en stimuleren om voor elkaar klaar te blijven staan. De verhalen van Bert worden afgewisseld met hoopvolle hulpverhalen van vrijwilligers die allemaal verschillende manieren laten zien hoe zij – juist in deze tijd – anderen een helpende hand bieden. Het zijn inspirerende verhalen die onder andere zijn ingezonden via het online platform #Nietalleen. Via dit platform worden hulpvragers en lokale hulpaanbieders sinds het begin van de coronacrisis aan elkaar verbonden.

In de nieuwe afleveringen – die elk tien minuten duren – gaan Bert en vrijwilligers op pad om mensen te helpen. Zo wil Sarah uit Maastricht heel graag mensen uit haar woonplaats een hart onder de riem steken. Ze verkocht in de eerste golf posters waarop staat 'Haw Pin' (Houd Moed) en organiseerde van de opbrengst een diner voor eenzame ouderen. Nu laat ze deze hoopvolle tekst verwerken op lokale producten als vlaaien.

Bert gaat in de eerste aflevering samen met Gloria op pad om voedselpakketten uit te delen bij mensen die het niet breed hebben. Gloria verzameld ook gedoneerde kleding of meubels om te verspreiden. Bert van Leeuwen: 'In deze tijd zijn zo ontzettend veel mensen eenzaam. Of het nu gaat om het uitlaten van een hond, even boodschappen doen in de supermarkt of het bereiden van een warme maaltijd; een klein gebaar of een vriendelijk praatje kan al zo’n verschil maken. Met dit programma wil ik laten zien dat klaarstaan voor een ander niet ingewikkeld hoeft te zijn. Ook hoop ik dat mensen in hun eigen omgeving gaan nadenken over wie zij zelf een handje kunnen helpen. Het is geweldig om te zien dat in de afgelopen maanden al heel veel van dit soort mooie initiatieven zijn ontstaan. Laten we hier vooral mee doorgaan!'

Over #Nietalleen

Het platform #Nietalleen is opgestart vlak na het uitbreken van de coronacrisis. Met #Nietalleen worden al maanden talloze lokale hulpinitiatieven aan hulpvragers verbonden. Het platform wordt gecoördineerd door de EO en de Protestantse Kerk Nederland, in samenwerking met een groot netwerk van landelijke partners. De samenwerkende organisaties matchen de hulpvraag met het hulpaanbod. In het bijbehorende tv-programma deelden in het eerste seizoen Bert van Leeuwen en Anne-Mar Zwart – vanuit hun huiskamers - bemoedigende initiatieven die in deze bijzondere tijd ontstaan. Het platform is te bereiken via nietalleen.nl en 0800-1322.

'Niet Alleen', vanaf woensdag 11 november wekelijks rond 16.40 uur bij de EO op NPO 1.