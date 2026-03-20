Emma Wortelboer en Jurre Geluk laten zich 'Steken en Prikken op Vakantie' in Zuid-Afrika

vrijdag 20 maart 2026
Zuid-Afrika: het land van safari's, savannes en indrukwekkende natuur. Naast olifanten, leeuwen en giraffen kruipen, glibberen en krioelen hier ook talloze andere dieren rond.

Kunnen hun beten en steken je vakantie verpesten? Of is de angst groter dan het gevaar? Om dat te onderzoeken reizen Emma Wortelboer en Jurre Geluk af naar Zuid-Afrika. Daar stellen ze zich bloot aan pijnlijke, prikkelende en bijtende ontmoetingen met de lokale natuur. Zo staan ze oog in oog met onder andere de camel spider, de oogpister, de giant assassin bug, een kameleon, een duizendpoot en een python.


Dokter Addy staat paraat voor de medische verzorging en laat zien hoe de presentatoren hun beten het best kunnen behandelen. Bioloog Roy deelt ondertussen alle weetjes over de dieren die centraal staan. Waarom steken en bijten ze eigenlijk? Wat moet je doen als je zelf gestoken of geprikt wordt? En welke bijzondere tactieken gebruiken deze dieren om zich te verdedigen?

Het nieuwe seizoen van ‘Steken en Prikken op Vakantie’ is vanaf 21 maart wekelijks om 18.45 uur te zien bij BNNVARA op NPO Zapp. Vanaf 4 mei zijn de afleveringen ook wekelijks om 17.00 uur te zien op het YouTube-kanaal van NPO Zapp.



Jurgen heeft zijn knappe collega Sibel na een korte affaire ten huwelijk gevraagd. Hij is een Vlaming, zij heeft Turkse roots. Voor de ouders van beide twintigers komt de trouw als een complete verrassing. Sibel en Jurgen zijn smoorverliefd en kijken enorm uit naar een prachtig trouwfeest. Dat is echter buiten de druk, de verwachtingen en de twijfels van hun families gerekend. Eén ding is zeker: het wordt een trouwfeest om nooit meer te vergeten.

'Trouw met Mij!', film uit 2014 met oa. Mieke Bouve, om 20.40 uur op VRT 1.

