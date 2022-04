Ellen ten Damme is vrijdag 'De Geknipte Gast'

Foto: © BNNVARA 2020

Özcan Akyol ontvangt allround artiest Ellen ten Damme voor een persoonlijk gesprek in de kappersstoel. De showtrap is, zoals Ellen zelf in een van haar nummers zingt, haar troon. En dat al ruim dertig jaar.