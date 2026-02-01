Elke maandag een Film van de Week bij FilmBox

'Le-pot-au-feu' met Juliette Binoche is een romantisch kostuumdrama van Tràn Ang Hùng (Cyclo, Norwegian Wood). In 1885 kookt de briljante chef Eugénie al twintig jaar voor fijnproever Dodin Bouffant, met wie ze een diepe culinaire én romantische band deelt.

Hun uitzonderlijke gerechten verbazen zelfs de beste chefs ter wereld. Wanneer Dodin haar voor zich wil winnen, besluit hij voor het eerst zelf een maaltijd speciaal voor haar te bereiden.

Maandag 2 februari om 20.30 uur

'Olympic Dreams'

Romantische komedie over langlaufster Penelope die deelneemt aan de Olympische Spelen van 2018 in Zuid-Korea. Na een teleurstellende wedstrijd ontstaat in het Olympisch dorp een onverwachte vriendschap met Ezra, een vriendelijke tandarts die voor vrijwilligerswerk aanwezig is. Hun band groeit snel, maar de beperkte tijd en omstandigheden van de Spelen maken hun bijzondere, prille connectie zowel waardevol als vergankelijk.

Maandag 9 februari om 20.30 uur

'Bandit'

Josh Duhamel, Elisha Cuthbert en Mel Gibson in het waargebeurde verhaal van The Flying Bandit, een uitzonderlijk goede bankovervaller. Crimineel Robert Whiteman (Duhamel) weet telkens spoorloos te verdwijnen. Samen met beroepscrimineel Tommy (Gibson) groeit zijn rijkdom snel, maar rechercheur Snydes zit het duo vastberaden op de hielen.

Maandag 16 februari om 20.30 uur

'Simple comme Sylvain'

Filosofieprofessor Sophia zit in een comfortabel maar liefdeloos huwelijk met Xavier, wanneer ze aannemer Sylvain ontmoet. De aantrekkingskracht is enorm, maar hun werelden verschillen radicaal. Zij uit een welgesteld milieu, hij uit een arbeidersgezin. Hun hartstocht dwingt Sophia haar overtuigingen, privileges en ambities opnieuw onder de loep te nemen, met ingrijpende gevolgen.

Maandag 23 februari om 20.30 uur