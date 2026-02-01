Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

Elke maandag een Film van de Week bij FilmBox

zondag 1 februari 2026

'Le-pot-au-feu' met Juliette Binoche is een romantisch kostuumdrama van Tràn Ang Hùng (Cyclo, Norwegian Wood). In 1885 kookt de briljante chef Eugénie al twintig jaar voor fijnproever Dodin Bouffant, met wie ze een diepe culinaire én romantische band deelt.

Hun uitzonderlijke gerechten verbazen zelfs de beste chefs ter wereld. Wanneer Dodin haar voor zich wil winnen, besluit hij voor het eerst zelf een maaltijd speciaal voor haar te bereiden.


Maandag 2 februari om 20.30 uur 

'Olympic Dreams'
Romantische komedie over langlaufster Penelope die deelneemt aan de Olympische Spelen van 2018 in Zuid-Korea. Na een teleurstellende wedstrijd ontstaat in het Olympisch dorp een onverwachte vriendschap met Ezra, een vriendelijke tandarts die voor vrijwilligerswerk aanwezig is. Hun band groeit snel, maar de beperkte tijd en omstandigheden van de Spelen maken hun bijzondere, prille connectie zowel waardevol als vergankelijk.

Maandag 9 februari om 20.30 uur 

'Bandit'
Josh Duhamel, Elisha Cuthbert en Mel Gibson in het waargebeurde verhaal van The Flying Bandit, een uitzonderlijk goede bankovervaller. Crimineel Robert Whiteman (Duhamel) weet telkens spoorloos te verdwijnen. Samen met beroepscrimineel Tommy (Gibson) groeit zijn rijkdom snel, maar rechercheur Snydes zit het duo vastberaden op de hielen.

Maandag 16 februari om 20.30 uur

'Simple comme Sylvain'
Filosofieprofessor Sophia zit in een comfortabel maar liefdeloos huwelijk met Xavier, wanneer ze aannemer Sylvain ontmoet. De aantrekkingskracht is enorm, maar hun werelden verschillen radicaal. Zij uit een welgesteld milieu, hij uit een arbeidersgezin. Hun hartstocht dwingt Sophia haar overtuigingen, privileges en ambities opnieuw onder de loep te nemen, met ingrijpende gevolgen.

Maandag 23 februari om 20.30 uur


Game Of Thrones - Seizoen 1 - 8 (Blu-ray)
DVD
Superman (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (Blu-ray)
DVD
Persbericht FilmBox
https://www.filmbox.nl/
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Konvooi' (Play)

Het konvooi start in Hasselt met de families Badi, Torfs, Torrekens en Lammertyn. Op weg naar Duitsland worden ze geconfronteerd met warme vlaai, een pijnlijke talentenjacht en een eerste afscheid.

'Konvooi', om 20.00 uur op Play.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 17:00
    Sporza: Baanwielrennen
    00:45
    Journaallus
  • 15:50
    Sporza: UEFA Futsal Euro 2026
    00:40
    90 minutes
  • 16:30
    Pudding T
    21:00
    Geen uitzending
  • 17:10
    Erfgenaam Gezocht
    06:00
    Vegesauriërs
  • 14:00
    Darts
    00:15
    Mr. Frank Visser doet uitspraak
  • 17:15
    The Big Bang Theory
    01:45
    Geen uitzending
  • 17:05
    All New Traffic Cops
    00:10
    60 Days In
  • 16:45
    ER
    00:10
    Buffy the Vampire Slayer
  • 17:15
    SOS Piet
    01:00
    The Golden Girls
  • 17:05
    Nonkels
    00:20
    De Tafel van Gert
  • 16:50
    Criminal Minds
    01:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:10
    Family Matters
    00:35
    Bar Rescue
  • 17:10
    Komen eten
    00:35
    The Real Housewives of Amsterdam
  • 17:05
    Cold Justice
    00:15
    Family Law
  • 17:21
    CEO van mijn leven
    22:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:27
    Het appartement
    00:00
    Oh What A Night
  • 16:45
    Bon Appetit
    00:05
    Guten Appetit
  • 17:15
    Murdoch Mysteries
    00:40
    Marie Antoinette
  • 17:05
    Law & Order: Organized Crime
    00:15
    The Resident
  • 16:15
    NOS Studio Sport Live
    00:45
    NOS Journaal Laat
  • 17:10
    Pauscast
    00:25
    Nieuwsuur
  • 17:25
    Hein
    00:40
    Rundfunk: Schwalbe