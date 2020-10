EK-kwalificatie wedstrijden Oranje Leeuwinnen LIVE bij Veronica

De Oranje Leeuwinnen maken zich klaar voor de laatste drie kwalificatie wedstrijden voor het EK 2022 in Engeland. Op vrijdag 23 oktober spelen de dames een kwalificatieduel tegen Estland. Bij winst op Estland plaatst Nederland zich in de Groningse Euroborg voor het EK 2022.

Om 19.30 uur start het live verslag van de wedstrijd bij Veronica, met commentaar van Wytse van der Groot. De presentatie is deze avond in handen van Hélène Hendriks vanuit de UEFA Champions League studio.

Op dinsdag 27 oktober spelen de Oranje Leeuwinnen uit tegen Kosovo in het Stadion Fadiol Vokkri, Pristina. Om 19.00 uur start het live verslag van de wedstrijd bij Veronica, met commentator Johan van Polanen. De presentatie is deze avond tevens in handen van Hélène Hendriks vanuit de UEFA Champions League studio. Na dit uitduel wacht voor Oranje nog een thuisduel met Kosovo in het MAC³PARK stadion Zwolle op dinsdag 1 december.

Als Nederland zich plaatst voor het EK wordt dit het vierde optreden op het Europees kampioenschap (Finland 2009, Zweden 2013 en Nederland 2017). Nederland is de titelhouder na het behalen van de winst drie jaar geleden in Enschede tegen Denemarken (4-2).

EK 2022

Het Europees kampioenschap vrouwenvoetbal van 2021 is vanwege het coronavirus verplaatst naar de zomer van 2022. Het toernooi zal van 6 tot en met 31 juli in Engeland plaatsvinden. De Oranje Leeuwinnen spelen voor de kwalificatie van het EK 2022 in Poule A. In deze poule nemen zij het op tegen Rusland, Slovenië, Turkije, Estland en Kosovo. Na zeven wedstrijden zijn de Oranje Leeuwinnen nog ongeslagen en staan bovenaan in de poule met 21 punten. De nummer twee in deze poule is Rusland en staat met zes wedstrijden op 9 punten achterstand. Engeland is als host van de Europese eindronde automatisch geplaatst. Bondscoach Sarina Wiegman zal bij het EK 2022 de Oranje Leeuwinnen niet meer coachen, omdat Wiegman na de Olympische Spelen 2021 in Tokyo bondscoach van Engeland wordt.