Eind goed, al goed in 'Onze Boerderij'

Bij oesters denk je niet gelijk aan boeren. En toch zijn er veel overeenkomsten met een traditionele boer. Maurice kweekt, zaait en oogst oesters in de Oosterschelde. Daar vissen ze al meer dan honderd jaar oesters van de bodem, maar sinds een paar jaar is er een gevaarlijke exoot actief: de oesterboorder, een roofslakje dat oesters doodt.

Maurice en zijn compagnon Markus gaan op zoek naar een alternatief: oesters kweken op tafels, van de grond af. Het lijkt te helpen, maar de geleden verliezen maken ze er nog niet mee goed.

Boer Jan en Rianne wonen sinds twee maanden op hun nieuwe bedrijf in Denemarken. Ze gingen van 300 schapen naar 500 melkkoeien en acht melkrobots. Jan is nog volop aan het ontdekken hoe het allemaal werkt. En hij realiseert zich nu pas goed hoe bijzonder de boerderij op Texel eigenlijk was.

Vier seizoenen geleden begon Yvon met 'Onze Boerderij' om te onderzoeken of het boerenleven iets voor haar zou zijn. Nu is het tijd om alles wat ze geleerd heeft in de praktijk te brengen. Want als ze écht wil weten hoe het is om boer te zijn en de keuzes te moeten maken waar zij dagelijks voor staan, dan moet ze het zelf gaan doen. Op het land van buurboer Gijsbert en met hulp van al haar boerenvrienden begint ze komend jaar haar eigen 'Onze Boerderij'. 'Boer zoekt Vrouw' Boerin Bertie helpt met haar eerste bouwplan.

Over 'Onze Boerderij' seizoen 4

​​​​​​​We zijn er inmiddels allemaal van doordrongen dat het leven van veel boeren drastisch lijkt te gaan veranderen. Het gevecht om ons schaarse land is in volle gang, boeren spelen een belangrijke rol in de klimaatproblemen en de consument heeft hoge verwachtingen over het eten op zijn bord. In de vierde serie van het KRO-NCRV programma 'Onze Boerderij' onderzoekt Yvon Jaspers wat dit allemaal betekent voor onze boeren. Welke keuzes maken boeren om te kunnen overleven?

Wat voor boer wil je zijn, grootschalig of klein en exclusief? Gangbaar of biologisch? En hoe ga je als boer om met consumenten die alsmaar kritischer over de schouder van de boer mee kijken? Wanneer doe je het als boer goed? De verhoudingen zijn gecompliceerd en als je als boer wilt overleven, moet je kiezen. Yvon steekt haar handen uit de mouwen bij boeren die gedwongen worden keuzes te maken.

In deze vierde serie 'Onze Boerderij' zien we de moeilijke keuzes waar de boeren voor staan én de gevolgen.

'Onze Boerderij', zondag 19 december om 21.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.