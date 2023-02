Eerste tv-debat om de Eerste Kamer in 'WNL Op Zondag'

'Omroep WNL' organiseert het tv-debat om de Eerste Kamer. Op zondag 26 februari komt Rick Nieman met een speciale editie van 'WNL Op Zondag' waarin lijsttrekkers voor de senaat met elkaar in discussie gaan. Met prominenten en nieuwkomers.

Het debat wordt uitgezonden op zondag om 10.00 uur op NPO 1. Deelnemers aan het debat zijn:

Edith Schippers (VVD)

Paul Rosenmöller (GroenLinks)

Theo Bovens (CDA)

Marjolein Faber (PVV)

Paul van Meenen (D66)

en Annabel Nanninga (JA21)

Live vanuit het Vondelpark in Amsterdam gaan zij met elkaar in debat over de thema’s van de komende verkiezingen, zoals migratie, veiligheid, klimaat, wonen, koopkracht, economie en de stand van het land. Ook gaan de deelnemers in op de rol van de Eerste Kamer.

'WNL Op Zondag', zondag 26 februari om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.