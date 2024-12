Eerbetoon aan Jean-Michel Basquiat op TV5MONDE

Deze maand schijnt de Franstalige zender TV5MONDE een licht op het leven van kunstenaar Jean-Michel Basquiat, de situatie wereldwijd over de gevolgen van Aids en is het nog mogelijk de klimaatverandering een halt toe te roepen?

Docu: Jean-Michel Basquiat, Paris for ever (Nederlands ondertiteld)

Woensdag 25 december om 21.00 uur

Parijs en Jean-Michel Basquiat deelden een wederzijdse liefde en bewondering. In de jaren tachtig kwam de avant-gardistische kunstenaar meerdere keren naar de hoofdstad: hij kwam niet om roem te zoeken, hij was al een ster die zich gevestigd had. Een terugblik op het prille begin van deze liefde...

Regie: Rachel Kahn (Frankrijk, 2024)

1 december: Wereldaidsdag

Docu: Révolution Sida

(Nederlands ondertiteld)

Zondag 1 december om 21.00 uur

Kunstenaars, politiek verantwoordelijken, onderzoekers en getuigen schetsen een ijzingwekkende constatering van de politieke en sociale verstoringen door aids, ondanks uitzonderlijke wetenschappelijke ontwikkelingen. Een compromisloze blik op wat deze ziekte heeft veroorzaakt en nog steeds veroorzaakt in Zuid-Afrika, China, Rusland of Taiwan.

Regie: Fréderic Chaudier (Frankrijk, 2022)

8 december: Wereldklimaatdag

Iedere zondagavond zendt TV5MONDE programma's uit die in het teken staan van onze planeet. Dit timeslot, genaamd Oxygène, is gewijd aan het klimaat, de natuur en duurzame ontwikkeling.

Docuserie: Climat d'urgence (Nederlands ondertiteld)

Iedere zondag om 19.30 uur vanaf 1 december (13 afleveringen)

Vincent Graton reist de planeet over om met eigen ogen de impact waar te nemen van de klimaatverandering en het effect daarvan op de mens en de ecosystemen.

In december: Australië, Senegal, Griekenland, Japan en Alaska

Speciale programmering feestdagen

Cinema: Les passagers de la nuit

(Nederlands ondertiteld)

Zondag 8 december om 21.00 uur

Parijs, jaren 1980. De man van Élisabeth heeft haar verlaten en zij blijft alleen achter met haar twee tieners Matthias en Judith. Ze vindt werk bij een nachtelijk radioprogramma waar ze Talulah ontmoet, een werkloos meisje die ze besluit onder haar hoede te nemen...

Regie: Mikhaël Hers (Frankrijk, 2021)

Rolverdeling: Charlotte Gainsbourg, Emmanuelle Béart

Docu: Chasun son piano

(Nederlands ondertiteld)

Maandag 16 december om 12.30 uur

Gabriel Yared en Karim Haïdar zijn van Libanese herkomst. De een is componist en houdt van gastronomie, de ander is chef-kok en groot liefhebber van muziek. Achter hun piano's, in majeurakkoord, voeren zij een dialoog over de smaken van een aubergine-fatteh en de geheimen van de muziek van '37°2 le matin'.

Regie: Vincent Perrot (Frankrijk, 2022)

Serie: Fais pas ci, fais pas ça - Noël (Nederlands ondertiteld)

Woensdag 25 december om 18.40 uur

Dit jaar heeft de familie Lepic gebroken met een onaantastbare familietraditie: ze vieren Kerstmis niet met hun kinderen, maar gaan naar Las Vegas om Céline Dion te zien. De familie Bouley hoopt met hun kroost een eenvoudig en duurzaam feest te kunnen vieren, maar hier willen de kinderen niets van weten; ze willen een klassieke Kerst.

De grote vraag is dan ook: 'Y aura-t-il Noël à Noël?'