Een nieuwe ingewikkelde zaak in 'DNA Onbekend'

Ans en haar tweelingbroer Jaap horen als 11-jarige kinderen een ruzie tussen hun ouders. Uit deze woordenwisseling blijkt dat hun vader niet hun echte vader is. Moeder herstelt dit en zegt dat hun papa gewoon hun vader is.

Maar dan, een jaar later vertelt moeder dat het klopt wat Ans gehoord heeft. Het is niet hun vader. Ans en haar broertje weten niet meer wat zij moeten geloven. Want moeder brengt, door de jaren heen, haar tweeling steeds weer aan het twijfelen over wie nu hun vader is.

Broer Jaap kan deze onzekerheid niet aan. Hij verliest zich in de drank en sterft op 27-jarige leeftijd. Ans bouwt haar leven op en sticht een gezin. Pas onlangs hoort Ans via haar oudere zus dat er een andere man in het spel was. Hij woonde zelfs bij haar ouders in. Op het moment dat moeder zwanger was van de tweeling is hij vertrokken. Zou dit de biologische vader kunnen zijn van Ans en haar broer Jaap? Een DNA-test kan de waarheid onthullen. Theo vraagt zich af wie zijn echte vader is. Zijn moeder is namelijk zwanger van hem als zij trouwt met Jef.

Tegen Jef zegt moeder dat ze zwanger is van hem, maar ze hebben nog maar net verkering. Jef stelt verder geen vragen en ze krijgen nog vijf kinderen samen. Maar Theo merkt dat hij altijd anders wordt behandeld dan zijn broers en zussen. Op latere leeftijd dringt Theo bij zijn moeder aan hoe het nu zit. Is Jef zijn vader? Moeder komt eindelijk met een naam. Deze man kent Theo al zijn hele leven, hij was bevriend met zijn zoons.

Theo wil dit gezin niet lastig vallen met zijn vraag. Hij laat het rusten. Maar nu wil hij duidelijkheid en 'DNA Onbekend' helpt hem daarbij door een DNA-test te doen met zijn familie en mogelijke familie.

