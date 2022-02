Een nieuwe, gevarieerde aflevering van 'Matthijs Gaat Door'

Yvonne Keuls vertelde twee weken geleden dat ze afstamt van het beroemde goochelaars geslacht Bamberg. En dus familie is van de fameuze goochelaar Okito. En het dierbaarste cadeau dat Hans Klok ooit kreeg is het beroemde 'confettikistje' van Okito.

Hans en Yvonne schuiven aan. En Hans neemt het kistje mee. De muziek komt van Jazz quartet JVD4, met jazzlegende John Engels achter de drums en op zang Marcel Veenendaal, speelt 'Almost blue', de klassieker van Elvis Costello. Voor dit nummer liet Costello zich inspireren door Chet Baker, die het zelf later ook coverde. Het Boek van de Week is 'Rijk', de biografie van Rijk de Gooyer. Zijn boezemvriend Maarten Spanjer las het en ontdekte dat niet alle oorlogsverhalen van Rijk net zo mooi waren als in de fantasie van Rijk. Daarnaast is Paul Witteman is Forever Young en Karsu en de Sven Hammond Big Band spelen hun eigen versie van 'Şımarık', de wereldhit van de Turkse zanger Tarkan uit 1997.

'Matthijs Gaat Door', zondag 6 februari om 22.15 uur bij BNNVARA op NPO 1.