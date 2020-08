Een nieuw seizoen 'BinnensteBuiten' boordevol inspiratie

Foto: © KRO-NCRV 2020

KRO-NCRV's 'BinnensteBuiten' brengt weer een heel seizoen inspiratie op het gebied van wonen, tuin en natuur en eten en drinken.

Van een verbouwd studentenkot tot een art nouveau villa; van unieke natuur, een duurzame kruidenmoestuin tot bedreigde vogels; van een aardbeiendrive-in tot waterbuffels. De 'BinnensteBuiten' experts nemen je mee naar alle regio’s van ons land.

In aflevering 1 van het nieuwe seizoen (maandag 31 augustus, 18.45 uur, NPO 2) gaat boswachter Marieke naar het strand, en wel een heel jong strand; De Hondsbossche Duinen bij Petten. De oude zeewering is zes jaar geleden veranderd in een heel nieuw strand-en duinlandschap om de kuststrook te beschermen tegen het zeewater. Marieke is aangenaam verrast, want bijzondere soorten als de grote stern en bijenorchis voelen zich al goed thuis in de nieuwe duinen.

Chef-kok Ramon Brugman steekt de BBQ weer aan voor een salade met warm gerookte zalm. Daarbij maakt hij een frisse citroencrème en, zoals Ramon zelf zegt, ‘een waanzinnige salsa!’

Marcel en Rowita willen hun eigen voedsel verbouwen en meer leven met het ritme van de natuur. En daarom vertrekken ze met hun jonge gezin van een ruim familiehuis in de Randstad naar een piepklein huisje in het buitengebied van Drenthe. Hier kunnen ze naar hartenlust groenten en fruit verbouwen en werken aan een kleinere ecologische voetafdruk.

'BinnensteBuiten' laat je genieten maar heeft ook aandacht voor duurzaamheid en biodiversiteit. Mensen vertellen zélf met passie en trots over hun woning, opvallende interieur, indrukwekkende bloementuin of duurzaam geproduceerde (streek)producten.

Het programma inspireert niet alleen op televisie maar ook via de website BinnensteBuiten.tv en op de social mediakanalen. Hier vind je dagelijks nieuwe inspiratie voor een duurzamer leven. Ook op YouTube is 'BinnensteBuiten' actief met series als 'Campingkoken met Ramon' waarin de chef-kok eenvoudig te bereiden maaltijden op de camping bereidt en met 'Moestuinieren voor Groentjes'. Naast tips voor het opzetten van een moestuin, gaan twee tweelingen in deze serie de strijd met elkaar aan. Het is de jongens tegen de meisjes, dus dat wordt spannend. Wint Team Kuik of Team Groen?

'BinnensteBuiten', vanaf maandag 31 augustus elke werkdag bij KRO-NCRV om 18.45 uur op NPO 2. Elke zaterdag, de weekendeditie om 18.45 uur op NPO 2.