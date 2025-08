Een maand vol actie, humor en avontuur op de Paramount-kanalen

In augustus brengen Nick Jr., Nickelodeon, MTV, Comedy Central en Paramount Network een bomvolle line-up naar je scherm. Van spannende jungle-avonturen en hilarische families tot legendarische spionnen en muziekiconen – er is voor ieder wat wils.

Zet je schrap voor gloednieuwe afleveringen, exclusieve premières en marathons waar je geen genoeg van zult krijgen. Relax en geniet van een maand vol entertainment!

Nickelodeon en Nick Jr.

'PAW Patrol'-special – Angst in de Schaduwjungle

In deze spannende nieuwe 'PAW Patrol'-special ontdekken Tracker en Carlos dat een groep nachtelijke dieren op de vlucht is uit het engste deel van de jungle: de Schaduwjungle. Wanneer blijkt dat een nieuwe schurk, Lucita Mala, de hele jungle voor zichzelf opeist en zelfs de nacht wil veranderen in eeuwige dag, moet Tracker zijn angst voor het donker overwinnen. Met hulp van Ryder en de rest van de 'PAW Patrol'-crew gaan ze het avontuur aan om de jungle te redden! Je ziet het op zaterdag 30 en zondag 31 augustus om 12.45 uur op Nick Jr.

Nieuwe serie – 'The Creature Cases'

Vanaf maandag 4 tot en met vrijdag 29 augustus kan je op Nick Jr. elke werkdag om 15.45 uur kijken naar een gloednieuwe serie: 'The Creature Cases'. Maak kennis met Sam Snow en Kit Casey: twee topagenten van de C.L.A.D.E. (Covert League of Animal Detective Experts). In een wereld vol dierlijke speurders reist dit duo de hele wereld over om mysterieuze zaken op te lossen. Met hun kennis van dieren en slimme oplossingen zorgen ze ervoor dat elk raadsel wordt ontrafeld. Een spannende en leerzame serie voor jonge speurneuzen!

Live-actionstunt – De coolste helden van Nickelodeon

Deze zomer zie je van maandag 11 augustus tot en met vrijdag 29 augustus elke middag vanaf 15.00 uur de stoerste live-action-series van Nickelodeon. Geniet van 'The Thundermans: Undercover', 'Henry Danger' en 'Danger Force'. Vol actie, humor en superhelden – perfect voor fans van spannende avonturen!

Paramount Network

'NCIS: New Orleans' – gloednieuwe afleveringen

In het bruisende en mysterieuze New Orleans onderzoekt een toegewijd NCIS-team de gevaarlijkste misdaden van de stad. Van geheime operaties tot persoonlijke drama’s: niets blijft verborgen voor deze speurders. Vanaf maandag 4 augustus zie je elke werkdag om 16.10 uur gloednieuwe, dubbele afleveringen – exclusief op Paramount Network.

'Bob Marley: One Love' – tv-première

Van de straten van Kingston tot de wereldwijde podia: 'Bob Marley: One Love' vertelt het indrukwekkende verhaal van een muzikale legende die met zijn boodschap van liefde en vrijheid miljoenen mensen raakte. De bekroonde film beleeft zijn tv-première exclusief op Paramount Network op vrijdag 15 augustus om 20.00 uur.

'Mission: Impossible'-week – alle films, één zender

Ethan Hunt staat voor zijn zwaarste missies ooit – vol explosieve actie, listige dubbelspelers en onmogelijke keuzes. Vanaf maandag 18 augustus t/m vrijdag 22 augustus kijk je elke avond om 20.00 uur naar een andere film uit de iconische 'Mission: Impossible'-reeks. En op zaterdag 23 augustus kun je ze allemaal achter elkaar zien in een non-stop actiemarathon. Spannender wordt het niet – op Paramount Network!

Comedy Central

'Bob’s Burgers' – seizoen 15: nieuwe afleveringen

Het is weer tijd voor chaos in de keuken en gekke avonturen bij de familie Belcher! In het tweede deel van seizoen 15 gaan Bob, Linda en de kids weer vol enthousiasme aan de slag in hun eigenzinnige burgerrestaurant. Verwacht nieuwe afleveringen vol hilarische situaties, warme gezinsmomenten en natuurlijk…heel veel burgers. Je kijkt de nieuwe afleveringen vanaf zaterdag 9 augustus, elke zaterdag om 20.00 uur!

'South Park Day' – een feest voor fans

Op woensdag 13 augustus is het tijd voor South Park Day! Tussen 6.00 en 12.00 uur duik je in een non-stop marathon van de meest geliefde afleveringen uit alle seizoenen. Van klassiekers tot knotsgekke favorieten – dit is hét moment om te genieten van de meest absurde en brutale momenten uit 'South Park'. Alleen bij Comedy Central!

MTV

'MTV Unplugged Stunt'

Elke vrijdagavond in augustus om 22.00 uur duiken we opnieuw in de meest legendarische 'MTV Unplugged'-optredens van iconische artiesten zoals Nirvana, Elton John, Alicia Keys en nog veel meer! Herontdek de magie van livemuziek, elke vrijdagavond. Je kijkt de meest iconische optredens vanaf vrijdag 1 augustus op MTV.

'The Challenge: Vets and New Threats' – nieuw seizoen

Na het monumentale 40e seizoen van 'The Challenge' kondigt MTV een gloednieuw hoofdstuk aan. In 'The Challenge: Vets and New Threats' breekt een nieuw tijdperk aan — en het spel is nog nooit zo onvoorspelbaar geweest. Je bekijkt het nieuwe seizoen iedere woensdag om 22.00 uur vanaf woensdag 13 augustus.

'Ink Master' – Seizoen 11, Grudge Match: Cleen vs. Christian

In dit seizoen van 'Ink Master' keren oude rivaliteiten terug. Twee teams, geleid door Christian Buckingham en Cleen Rock One, staan klaar om eindelijk de rekening te vereffenen. Het belooft een strijd vol spanning, talent en confrontatie te worden. Je ziet de première op maandag 18 augustus om 18.30 uur en daarna elke maandag tot en met donderdag om dezelfde tijd.