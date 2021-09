Een levensbedreigende situatie in 'Maud & Babs'

'Ik bloed dood!' appt Babs als Maud niet direct reageert op haar bericht dat ze zich heeft gesneden. Maud onderbreekt haar spreekuur, maar aangekomen bij het huis van haar moeder kan ze niet naar binnen. Ze heeft nog steeds geen sleutel.

Haar zus Juliet, die ook aan komt rennen, blijkt er wel één te hebben. In de tuin zit de rest van de familie al. Babs heeft iedereen geappt en vindt het reuze gezellig. Koen heeft al een pleister op haar wond geplakt. Maud probeert met haar zus de situatie van haar moeder te bespreken. Volgens Juliet is er niets aan de hand. Dementeren, hoe durft Maud dat te suggereren?

Maud maakt een afspraak met de huisarts, zogenaamd voor het wondje, maar ze wil eigenlijk dat hij Babs test op dementie. Babs is verontwaardigd. Maar slim als ze is, komt ze niet slecht uit de test. In de auto terug naar huis reageert Babs woedend op Maud. Ze wil haar dochter niet meer zien. Maar als Babs later die avond een magnetronmaaltijd met plastic bakje en al in de oven zet, moet Maud toch weer komen.'s Nachts moet Maud haar bed uit; door het voorval met haar moeder heeft ze de klacht van een patiënt over het hoofd gezien. Haar collega Suus vindt dat Maud een structurele oplossing moet zoeken voor haar moeder.

'Maud & Babs', zondag 19 september om 22.15 uur bij Omroep MAX op NPO 1.