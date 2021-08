'Een Huis Vol' keert terug met nieuwe zomerserie

Het zomerseizoen van 'Een Huis Vol' wordt afgetrapt met een nieuw gezin. Met zijn negenen woont de familie Cudogham in hartje Amsterdam met uitzicht op het IJ. De kinderen worden van school gehaald en jawel, dit gebeurt natuurlijk geheel in stijl; op de fiets.

De komst van het negende kindje bij de familie Jelies komt al dichterbij. Vandaag start de interne verhuizing. De slaapkamer van Johan en Janneke verhuist naar de speelkamer en ook bij de kinderen wordt er onderling gewisseld. Maar of iedereen hier wel zo blij mee is…

Over de grens in Duitsland woont de familie Buddenbruck

Er is wederom sprake van gezinsuitbreiding. Naast al die kinderen zijn er nu twee trouwe viervoeters bij gekomen. Ook zijn zowel Thaila als Xavieé, dankzij de sportruimte in de kelder, een hele metamorfose doorgegaan.

'Een Huis Vol', zaterdag 14 augustus om 19.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.