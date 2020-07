'Een Huis Vol in Quarantaine' bezoekt opnieuw de familie Quaedackers

Foto: KRO-NCRV - © Stijn Ghijsen 2020

De sportieve familie Baumgard baalt als een stekker dat de sportscholen gesloten zijn. Om toch te werken aan de quarantainekilo's heeft moeder Samantha besloten om een bootcamp voor het hele gezin te regelen.

Het is koningsdag en de familie Jelies besluit er ondanks alle maatregelen toch het beste van te maken. Vader Johan heeft voor zijn kroost een aankoop gedaan op de digitale oranjevrijmarkt, maar dit plan blijkt niet waterdicht te zijn.

Na 6 jaar duiken we weer in het leven van de 13-koppige familie Quaedackers in Heerlen. Moeder Nadine doet haar uiterste best om deze coronatijd alle ballen hoog te houden, maar naast de zorg voor haar 12 kinderen heeft ze ook een groot en pijnlijk verlies te verwerken.

'Een Huis Vol in Quarantaine', donderdag 16 juli om 19.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.