Een enerverende zoektocht naar familiebanden in 'Spoorloos'

Foto: © KRO-NCRV 2018

JoŽl verhuist met zijn ouders, in zijn tienerjaren, van Nederland naar Frankrijk. Hij omarmt het Franse leven en is altijd in Frankrijk blijven wonen. JoŽl ontdekt via een DNA-test dat de man die hem liefdevol opvoedde niet zijn biologische vader is.

In zijn zoektocht naar biologische familie, loopt hij vast en vraagt 'Spoorloos' om hulp. Zijn, 19-jarige dochter Lucie, steunt haar vader in zijn zoektocht naar zijn vader en haar opa. Jetske zoekt hen op en kan laten zien dat er bijzondere parallellen zijn tussen zijn geschiedenis en die van zijn biologische familie.

'Spoorloos', maandag 25 oktober om 21.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.