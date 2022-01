Dumping honden en zorgwekkende vermissing in 'Opsporing Verzocht'

Op maandag 6 december vierde de toen 31-jarige Jihad Jafo uit Enschede uitgebreid de negende verjaardag van zijn zoontje. Het was een echte feestdag voor het gezin, dat verder bestaat uit Jihad's vrouw, een dochter van zes en een baby van ruim 2 maanden.

Diezelfde avond verdween Jihad spoorloos. Hij ging met een vriend even snel een opslagplaats bekijken, toen hij op de rotonde van de Sleutelweg met de Euregioweg een bekende zou hebben gezien en daarom de auto uitstapte. Inmiddels zijn er grote zorgen om zijn lot. De politie Oost-Nederland geeft vanavond meer achtergrondinformatie over deze vermissing.

24 hondjes hulpeloos achtergelaten

Daarnaast een oproep rond de dumping van 24 kleine honden afgelopen weekend in Geldermalsen. Inmiddels is er een mogelijk aanknopingspunt naar de eigenaar van de diertjes.

Overvallers drukken hartpatiënte (83) kussen op gezicht

De politie laat vanavond bewakingsbeelden zien van een man die betrokken lijkt bij een laffe overval op een 83-jarige bewoonster van de Dreef in Deventer. De vrouw werd in de vroege ochtend van 4 juli door twee mannen met bivakmutsen overmeesterd in haar slaapkamer. Om haar protesten te smoren werd zelfs even een kussen op het gezicht van de hartpatiënte gedrukt. Het hele appartement van de vrouw werd overhoop gehaald. Uiteindelijk namen de daders alleen wat geld en een huistelefoon mee. Mogelijk hebben ze zich vergist in het adres.

Nieuwe beelden verdachten Coolsingelrellen

Inmiddels zijn al 68 verdachten aangehouden die betrokken leken te zijn bij de ongeregeldheden op vrijdag 19 november in Rotterdam. Vanavond nieuwe beelden van nog niet eerder vertoonde verdachten en hun acties.

De eerste aflevering dit jaar van het opsporingsprogramma verliep uiterst effectief. Het publiek werd afgelopen dinsdag gevraagd om uit te kijken naar de verdwenen fiets van de om het leven gebrachte Esmee (14). Dankzij een tipgever werd die fiets al een dag later ontdekt op een onverwachte locatie in Leiden.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 12 januari om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1.