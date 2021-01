Duidelijke beelden van zware mishandeling in 'Opsporing Verzocht'

Dinsdag hoopt de politie via 'Opsporing Verzocht' de daders van een zware mishandeling te vinden. Beide mannen sloegen en schopten in de nacht van 19 op 20 september in op een voetganger die een opmerking maakte over hun rijgedrag op de Amsterdamse Prins Hendrikkade.

Ze stopten pas toen de man bewusteloos op de grond lag. Later bleek in het ziekenhuis dat het slachtoffer meerdere gecompliceerde breuken in zijn gezicht heeft opgelopen. Hij is nog altijd niet hersteld, zijn letsel is mogelijk blijvend. Er zijn goede beelden van de daders, de politie hoopt hen met kijkerstips snel te kunnen oppakken.

Politie Alkmaar heeft mogelijk beeld van verdachte van aanrandingen

In de regio Alkmaar zijn sinds september al zo’n 30 vrouwen aangerand door een langsfietsende jonge man die hen in het voorbijgaan sloeg of betastte op of bij hun billen. Of het steeds om dezelfde dader gaat is niet duidelijk. In de eerste week van het jaar werden binnen 3 dagen 4 vrouwen slachtoffer. Na een getuigen-oproep in de vorige uitzending, kan de politie vanavond beeld tonen van een mogelijke verdachte.

Kater overlijdt door vuurwerk-mishandeling

De politie in Utrecht weet nog altijd niet wie bij de 3-jarige kater Sjef vuurwerk in de anus stak en daarna liet ontploffen. Het zwaargewonde dier werd vrijdagochtend 27 november door een voorbijganger in de buurt van het Griftpark gevonden, en werd daarna door een dierenarts uit zijn lijden verlost. Gedragskundigen van de politie is gevraagd om mee te denken wie hier achter kan zitten. In de uitzending wordt met de kijkers gedeeld in welke richting zij denken.

Drugslab Nieuwendijk: fout in productieproces leidt tot grote evacuatie bewoners

Bij een verhuurde loods in het Brabantse Nieuwendijk kwam woensdag 2 december witte rook uit het dak. Er werd eerst aan brand gedacht, maar het bleek uiterst giftig zoutzuurgas. In allerijl moesten 90 omwonenden hun huis uit. In de loods werd apparatuur gevonden om drugs te fabriceren. De kosten voor alleen al het leeghalen van het lab: zo’n 50.000 euro. De politie is dringend op zoek naar informatie over mensen die deze loods heimelijk bezochten.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 19 januari om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1.