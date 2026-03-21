Drie idealisten strijden voor verandering in KRO-NCRV's 'Het Systeem'

Terwijl klimaatcrises, economische ongelijkheid en politieke instabiliteit wereldwijd voelbaar zijn, volgt Joris Postema in 'Het Systeem' drie bevlogen idealisten die elk op hun eigen manier het verschil proberen te maken: Henk Ovink, internationaal waterdiplomaat in New York; Pippi van Ommen, medeoprichter van Extinction Rebellion in Amsterdam; en de Berlijnse klimaatactivist en antifascist Tadzio Müller.

Als hun acties en diplomatieke inspanningen keer op keer niets opleveren, worden nieuwe inzichten steeds noodzakelijker.

De nette diplomaat Henk Ovink ‘the water guy’ speelt een belangrijke rol op het internationale toneel. Gepassioneerd brengt hij vanuit New York mensen samen tijdens internationale VN-conferenties, vastberaden om het verschil te maken. Als blijkt dat beloftes nauwelijks worden nagekomen en structureel ingrijpen uitblijft, moet Henk tot zijn grote frustratie vaststellen dat 'klimaatbeleid pleisters plakken is en achter de feiten aanlopen, omdat echte revolutie pijn doet'. Wat kan hij nog meer doen?

Terwijl Henk lobbyt met topmannen op waterconferenties, twijfelt klimaatstrijder Pippi van Ommen aan het nut van geweldloos demonstreren. Pippi zet zich al jaren in voor geweldloze klimaatacties en bewustwording. Op de barricaden tegen klimaatverandering, merkt ze steeds vaker groeiende weerstand in de samenleving. 'De angst om onze welvaart te verliezen is te groot!' Zij vraagt zich af of er inmiddels misschien gebruikgemaakt moet worden van geweld bij acties. Wat verstaat zij onder geweld en welk geweld is nog acceptabel? Hoe ver mogen we gaan om onszelf te redden?

Tadzio Müller, activist van het eerste uur, zegt: 'Met de vaststelling dat de levensstijl van een klein gedeelte van de wereldbevolking dodelijke consequenties heeft voor de rest van de planeet, leven we in het tijdperk van 'insane normality'.' Tadzio stond lange tijd vooraan bij klimaatdemonstraties, maar richt zijn pijlen inmiddels op een strijd voor een veilige wereld voor queer mensen.

Samen komen ze tot de conclusie dat het vooral gaat om het herontdekken van wat echt van waarde is.

René Sommer, hoofdredacteur Journalistiek KRO-NCRV: 'In 'Het Systeem' volgen we drie idealisten die strijden voor verandering. We zien hoe hoop, twijfel, kracht en kwetsbaarheid in elkaar overvloeien. Een proces dat voor velen herkenbaar is. De film geeft een inkijk in hun drijfveren en het diepgewortelde verlangen om het systeem te veranderen. Met deze documentaire nodigt KRO-NCRV kijkers uit om stil te staan bij wat er voor deze idealisten écht toe doet, voor henzelf en voor de wereld om hen heen.'

Een zoektocht naar hoop in een wereld in transitie

Prijswinnend regisseur Joris Postema biedt in Het systeem geen simpele antwoorden, maar laat zien dat verandering mogelijk is, juist door twijfel, samenwerking en verbeeldingskracht. Met een betoverende soundtrack van Sonic Youth’s Lee Ranaldo neemt de documentaire je mee op een zoektocht naar hoop in een wereld in transitie. Want om het systeem te veranderen, hebben we elkaar nodig.

'Het Systeem' is geproduceerd door DOXY in coproductie met Menuetto Film en KRO-NCRV. De film is gefinancierd door het Nederlands Filmfonds, de Netherlands Film Production Incentive, het NPO-fonds en het Vlaams Audiovisueel Fonds.

'Het Systeem' is op zondag 22 maart om 22.40 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 2.