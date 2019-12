Dramatische ontwikkelingen in 'De Kolping: een Volkswijk in Renovatie'

Foto: © KRO-NCRV 2019

In de Nijmeegse volksbuurt zorgt de renovatie en sloop voor veel spanning en stress bij de vaste bewoners. Bert en Elly van de woningcorporatie proberen alles in goede banen te leiden.

In deze vierde aflevering zijn er dramatische ontwikkelingen in de Kolping. Cor wordt getroffen door een herseninfarct. Natuurlijk leeft de hele buurt mee maar of hij ooit weer de oude zal worden?

Voor Joop en Bets is de verhuizing van woning naar wisselwoning en het gezeul met de koikarpers te veel aan het worden. Het liefste waren zij in hun vertrouwde huis blijven wonen maar dat wordt gesloopt. Bert helpt weer een handje mee. Hoe krijgt hij dat grote ronde bed zonder problemen de trap af?

Debora is ook aan het inpakken, zij is juist heel blij met de aanstaande verhuizing naar nieuwbouw. Een prachtig huis én zij is weer gelukkig met een nieuwe relatie na een eenzamen periode.

'De Kolping: een volkswijk in renovatie', donderdag 19 december om 21.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.