'Dr. Pimple Popper' vanaf donderdag terug op TLC

Puistjes, bulten of enorme gezwellen. Als iemand hier raad mee weet, is het wel Sandra Lee – beter bekend als Dr. Pimple Popper.

In een nieuw seizoen helpt ze weer een groot aantal patiënten af van de ongewenste bobbels waar ze soms al jaren mee rondlopen. Zoals Traci die al vanaf haar 4e allerlei bulten in haar gezicht heeft en waarmee ze in haar jeugd veel gepest werd. Tot overmaat van ramp liet ze zich ooit behandelen door een specialist die wel enkele bulten verwijderde, maar er littekens voor in de plaats liet. Kan Sandra Lee de overige bulten wel netjes verwijderen?

Ook Ravon heeft zijn hoop gevestigd op Sandra Lee. Hij heeft een enorme uitstulping aan de achterkant van zijn rechterbeen die eruitziet als een testikel en waarvan hij veel last heeft, onder meer bij het zitten. De oudere David heeft een uitstulping onder zijn neus waar hij veel last van heeft. Hij schaamt zich er erg voor en heeft al meerdere banen afgewezen omdat hij zich ongemakkelijk voelde. Nu werkt hij als chauffeur van limousines en krijgt hij tot zijn verrassing Sandra Lee als passagier. Kan zij hem ook helpen met het oplossen van zijn bult en hem zijn oude neus teruggeven?

'Dr. Pimple Popper', vanaf donderdag 16 januari om 20.30 uur op TLC.