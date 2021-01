'Doorbakken' ontvangt vierde afvaller van 'Heel Holland Bakt'

Foto: Omroep MAX - © Roland J. Reinders 2020

In een gloednieuw seizoen van 'Doorbakken' bespreekt presentator André van Duin wekelijks de 'Heel Holland Bakt'-aflevering van afgelopen zondag. Elke week is de afgevallen thuisbakker uit de tent van de voorgaande aflevering te gast en vijf verschillende thuisbakkers uit het hele land staan wekelijks te springen om hun bakkunsten aan André te laten proeven.

In dit seizoen van 'Doorbakken' wordt vanuit een knusse studio-bakkerij op humoristische wijze teruggekeken op de spannendste en mooiste gebeurtenissen uit de 'HHB'-tent. Janny van der Heijden neemt André wekelijks mee op pad voor een educatief uitje, met als thema een baksel of voorwerp uit de tent. De thuisbakker die in de voorgaande aflevering is afgevallen, kan elke week rekenen op een mini-masterclass van Robèrt van Beckhoven. Hierin gaan zij samen bakken en bespreken wat minder goed ging in 'Heel Holland Bakt'. Daarnaast wordt de kijker getrakteerd op unieke, niet eerder vertoonde, beelden, uit de tent.

Vijf enthousiaste thuisbakkers staan ook deze week weer te springen om hun favoriete baksels aan André te laten proeven. André gaat met Janny naar het Noord-Hollandse dorpje Neck voor een bezoek aan een klassiek, Italiaanse restaurant. Daar maken ze samen tiramisu, een van oorsprong Italiaans dessert. Dit betekent letterlijk trek mij omhoog, of beur mij op. Een dessert om iemand op te vrolijken. Janny en André gaan de Italiaanse oppeppers langsbrengen bij een aantal bewoners in het dorp. En Rianne is te gast, de afgevallen bakker uit de vierde 'Heel Holland Bakt'-aflevering. Ze gaat langs bij Robèrt om een focaccia te maken.

'Doorbakken', woensdag 20 januari om 21.30 uur op NPO 1.