'Donnie aan de Kook': vegan rendang met Sisi Bolatini

In 'Donnie aan de Kook' duikt rapper Donnie samen met een bekende Nederlander de keuken in om zijn of haar favoriete gerecht uit het favoriete restaurant te maken.

Zouden Frans Bauer, Kalvijn, rapper ICE, Sophie Milzink, Daan Boom en Sisi Bolatini deze vegan variant van hun favoriete gerecht ook kunnen waarderen?

In deze 'Donnie aan de Kook' gaat Donnie samen met Sisi Bolatini een vegan variant van rendang maken. Sisi houdt enorm van vlees en gekruid eten. Vindt ze de vegan rendang wel lekker?

'Donnie aan de Kook', zaterdag 10 oktober om 21.15 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.