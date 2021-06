Donderdag 'Schatten uit de Schaduw' op NPO 2

Het Frans Hals Museum in Haarlem staat bekend om haar oude meesters. Hoofd collecties Marrigje Rikken toont in het depot juist modernere pasteltekeningen van twee vrouwelijke kunstenaars.

Ze zijn zo kwetsbaar dat ze besloot dat de tekeningen het depot - ondanks alle vergevorderde plannen - niet mogen verlaten later deze maand. En dan is daar nog het meest imposante schuttersstuk uit haar hele collectie, waarvoor we naar een speciale locatie moeten om alle 46 schutters in vol ornaat te zien.

'Schatten uit de Schaduw', donderdag 24 juni om 21.05 uur op NPO 2.