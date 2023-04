Donderdag op 24Kitchen: 'Altijd Feest! Suikerfeest'

Voor een aantal feestdagen heeft 24Kitchen, samen met Rudolph, 'Altijd Feest!' specials gemaakt. Zo leert hij ons de beste recepten voor feestelijke dagen zoals Pasen, Pride, Keti Koti en Halloween.

In deze speciale aflevering viert Rudolph Eid al- Fitr, beter bekend als het Suikerfeest, in de bakery. Met als gast Mounir Toub. Deze 24Kitchen Chef-kok is bekend van het programma 'Grenzeloos Koken' en heeft inmiddels meerdere Arabische kookboeken op zijn naam staan. Rudolph en Mounir maken samen heerlijke shebekia en dadelkoekjes. Dit zijn zoete gerechtjes die vaak tijdens Eid al- Fitr kunnen worden geserveerd. 'Behind the scenes' kregen ze tijdens deze aflevering assistentie van niemand minder dan 24Kitchen chef Danny Jansen.

Mounir leert Rudolph allerlei tips en tricks uit de Arabische keuken en verteld daarbij wat Eid al- Fitr eigenlijk inhoud. Voor Mounir betekent Ramadam namelijk veel meer dan 'alleen maar' vasten. Deze periode draait om het terug gaan naar de basis en na een periode van zelfonthouding, sluit je deze bijzondere tijd af met je dierbaren. Eid al-Fitr is het feest aan het einde van de Ramadan waar je samen komt met vrienden en familie en geniet van allerlei verschillende gerechtjes.

Kijk de speciale 'Suikerfeest' aflevering van 'Altijd Feest!' met Mounir Toub op 21 april om 18.00 uur op 24Kitchen.