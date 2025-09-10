Zoon van Wendy Van Wanten spreekt voor het eerst openlijk over vader prins Laurent in exclusieve VTM-docu
Kijkcijfers: 5, 6 en 7 september 2025
Van de oceaan naar de keuken: Celine Van Ouytsel, Steven Van Gucht, Clara Cleymans en Riadh Bahri ruilen kompas in voor keukenschorten

Donderdag naar aanleiding van 25-jarig jubileum 'Andere Tijden': Oorlog

woensdag 10 september 2025
© NTR 2025

Nu de oproep klinkt om een noodpakket op zolder te hebben en weerbaar te zijn voor noodsituaties, opent deze 'Andere Tijden' met een terugblik op hoe we ons in de jaren vijftig - midden in de Koude Oorlog - voorbereiden op de komst van de Russen.

Folders, trainingen en een opgetuigde organisatie Bescherming Bevolking moesten zorgen voor goed voorbereidde burgers. De angst voor oorlog was groot met de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog nog vers in het geheugen en ook daar blikken we in deze aflevering op terug.


'Andere Tijden' sprak met gevangenen uit concentratiekampen die zich nog altijd gevangene voelen, met ooggetuigen van het bombardement van Rotterdam en ook met mensen die in het verzet zaten als koerierster of als organisator van wapendroppings en ook met NSB-ers en Nederlandse soldaten over executies op Celebes tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog.

'Andere Tijden: Oorlog', donderdag 11 september om 21.00 uur bij de NTR op NPO 2.


Andere Tijden op tv
Donderdag 11 september 2025 om 21u00  »
NPO 2
Tegenwoordig klinkt de oproep om een noodpakket te hebben en weerbaar te zijn voor noodsituaties. In de jaren vijftig - midden in de Koude Oorlog - bereidden we ons voor op de komst van de Russen.
Donderdag 18 september 2025 om 21u00  »
NPO 2
Na de onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975 komen zo'n 300.000 Surinamers naar Nederland - als Nederlandse staatsburgers, met volledige rechten.

Sisi - Seizoen 4 (DVD)
DVD
Superman - 5 Film Collection (Blu-ray)
DVD
Dexter - The Complete Series + Dexter - New Blood
DVD
Persbericht NTR
https://anderetijden.nl/
Meer artikels over NTR
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Tussen Leven en Dood' (VTM)

Op een zomerdag picknickt de elfjarige Yuki met haar vriendin Noa, tot een roedel honden opduikt. Tijdens storm Eunice gaat Sabrina toch een toertje lopen met haar zoon Lennert. En in Melipark verandert Elkes rit in het reuzenrad plots in een drama.

'Tussen Leven en Dood', om 21.50 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 10:00
    Radio 2 op VRT 1: ann&daan
    06:00
    In bed met Olly
  • 09:00
    Zomerbeelden
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 10:30
    Lu en de dolle boel minis
    06:00
    Tik Tak
  • 09:40
    Geen uitzending
    05:45
    Kabouter Plop
  • 10:00
    B&B zoekt Lief NL
    02:10
    Geen uitzending
  • 09:00
    Geen uitzending
    06:00
    Qmusic
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 10:25
    Sturm der Liebe
    02:45
    The X-Files
  • 10:00
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 09:00
    Geen uitzending
    06:00
    Team Ochtend
  • 10:05
    Elementary
    02:05
    Neighbours: A New Chapter
  • 10:15
    Storage Wars
    02:15
    Geen uitzending
  • 09:55
    Property Brothers
    02:35
    Love It or List It UK
  • 09:30
    Casey Anthony: Where the Truth Lies
    02:00
    Rizzoli & Isles
  • 10:00
    Herhalingslus
    20:00
    Z-Nieuws
  • 10:38
    Roger
    05:55
    Sixties To Six
  • 10:25
    Open Vuur
    02:10
    De Gastentafel
  • 10:20
    Death in Paradise
    02:20
    Where the Wild Men Are With Ben Fogle
  • 10:15
    The Real Housewives of Beverly Hills
    02:40
    First Dates Australia
  • 10:30
    MAX Geheugentrainer
    02:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 10:00
    Nieuwsuur
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 10:30
    Het Zandkasteel
    02:25
    Verward