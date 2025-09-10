Donderdag naar aanleiding van 25-jarig jubileum 'Andere Tijden': Oorlog

Nu de oproep klinkt om een noodpakket op zolder te hebben en weerbaar te zijn voor noodsituaties, opent deze 'Andere Tijden' met een terugblik op hoe we ons in de jaren vijftig - midden in de Koude Oorlog - voorbereiden op de komst van de Russen.

Folders, trainingen en een opgetuigde organisatie Bescherming Bevolking moesten zorgen voor goed voorbereidde burgers. De angst voor oorlog was groot met de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog nog vers in het geheugen en ook daar blikken we in deze aflevering op terug.

'Andere Tijden' sprak met gevangenen uit concentratiekampen die zich nog altijd gevangene voelen, met ooggetuigen van het bombardement van Rotterdam en ook met mensen die in het verzet zaten als koerierster of als organisator van wapendroppings en ook met NSB-ers en Nederlandse soldaten over executies op Celebes tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog.

'Andere Tijden: Oorlog', donderdag 11 september om 21.00 uur bij de NTR op NPO 2.