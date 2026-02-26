Donderdag in 'Zembla': Gas in de gevel

Kijkcijfers: maandag 23 februari 2026
donderdag 26 februari 2026
Tienduizenden woningen per jaar worden geïsoleerd met UF-schuim dat in spouwmuren wordt gespoten. Het materiaal geldt als duurzaam en wordt gesubsidieerd vanwege energiebesparing en klimaatwinst.

Tegelijk melden bewoners door het hele land ernstige gezondheidsklachten na plaatsing, waaronder hoofdpijn, benauwdheid en eczeem. In sommige gevallen zijn de klachten zo heftig dat bewoners hun huis moeten verlaten. Deskundigen uiten zorgen over het kankerverwekkende formaldehyde in het schuim. 'Zembla' brengt de klachten in kaart en onderzoekt de gezondheidsrisico’s van deze isolatiemethode.


'Zembla', donderdag 26 februari om 21.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.


NU en STRAKS op tv

  • 11:00
    Winterbeelden
    12:10
    Dagelijkse kost
  • 09:00
    Winterbeelden
    12:00
    Radio 1: Nieuwe Feiten
  • 11:10
    Toet Toet Cory Carson
    11:20
    Slaapwel
  • 09:45
    Geen uitzending
    11:55
    Familie
  • 10:45
    Geen uitzending
    13:40
    Helicopter ER
  • 09:00
    Geen uitzending
    11:25
    The Goldbergs
  • 10:00
    Geen uitzending
    14:05
    All New Traffic Cops
  • 09:10
    Geen uitzending
    15:50
    Baywatch
  • 10:00
    Joe
    15:20
    Geen uitzending
  • 11:00
    Geen uitzending
    11:45
    Huizenjagers
  • 11:10
    FBI
    12:00
    NCIS
  • 10:30
    Borderforce USA: The Bridges
    11:25
    Geen uitzending
  • 11:10
    Retour Masters
    12:00
    Chateau Meiland
  • 10:50
    World's Most Evil Killers
  • 10:00
    Herhalingslus
    20:00
    Z-Nieuws
  • 11:09
    De ambachter
    11:55
    5-voor-12
  • 10:30
    De Eregast
    11:20
    Taste of Australia met Hayden Quinn
  • 11:00
    Death in Paradise
    12:05
    The Chelsea Detective
  • 11:05
    Storage Wars
    12:00
    NCIS: Los Angeles
  • 10:10
    NOS Debat regeringsverklaring
    13:30
    NOS Journaal
  • 11:00
    NOS Journaal
    11:20
    BinnensteBuiten
  • 11:15
    Zin in Zappelin
    11:30
    Ziggy en de Zootram