Donderdag in 'Zembla': De belangenpandemie

Hoe is COVID-19 precies ontstaan? Als we de oorsprong van het virus kennen, kunnen we ons in de toekomst wapenen tegen nieuwe uitbraken. Het antwoord op deze vraag is moeilijk. De gevestigde wetenschap lijkt het eens: het virus is vanuit de natuur overgesprongen op de mens.

Maar bewijs voor deze theorie blijft uit en alternatieve hypotheses krijgen steeds meer aandacht. Er ontstaan discussies onder wetenschappers en virologen. Is het echt zo'n gek idee dat het virus uit een laboratorium in Wuhan zou zijn gelekt? En waarom wordt dat nauwelijks onderzocht? 'Zembla' onderzoekt de botsende belangen in de zoektocht naar de oorsprong van COVID-19.

'Zembla - De belangenpandemie', donderdag 11 november om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 2.