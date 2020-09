Donderdag in 'De Outsiders': mentaal

In 'De Outsiders' gaat Tim den Besten op zoek naar mensen die kiezen voor een leven buiten de gebaande paden. De geestelijke gezondheidszorg bestaat in Nederland uit therapie en medicijnen.

Tim ontmoet in de tweede aflevering mensen die geloven in een totaal andere aanpak. Ze dansen, mediteren en schreeuwen hun gekte eruit. En soms is die gekte misschien helemaal zo gek nog niet.

Tim ontmoet Gil die zijn mentale problemen overwint met dans, en Tarangita die na een traumatische jeugd haar rust vond bij de Bhagwanbeweging. Ze nodigt hem uit voor een heftige Osho meditatiesessie. Ook bezoekt Tim een naamgenoot die dankbaar terugkijkt op zijn psychotische episodes. Deze Tim vindt dat je je gekte niet moet onderdrukken, maar omarmen.

Over 'De Outsiders'

Ook in het tweede seizoen van 'De Outsiders' gaat Tim den Besten op zoek naar mensen zich afzetten tegen de norm. De meeste Nederlanders nemen bewust en onbewust deel aan allerlei systemen. Hoe we wonen, werken, leven en denken; onze opties zijn beperkt en grotendeels door anderen bepaald. Wie zijn die mensen die het anders doen, die kiezen voor een leven buiten de systemen?

Tim stapt in elke aflevering in de wereld van drie outsiders en probeert te begrijpen wat hen ertoe drijft om op deze manier te leven. Wat zeggen hun verhalen over onze eigen levens? Wordt het tijd om oude systemen te herzien? In deze onzekere coronatijd is deze vraag misschien wel relevanter dan ooit.

'De Outsiders', donderdag 17 september om 21.45 uur bij VPRO op NPO 3.