Documentaireserie 'We Need To Talk About Cosby' op NPO 2

Bill Cosby, komiek, acteur en filantroop werd decennialang vereerd als 'America's Dad'. In 2018 werd hij veroordeeld voor seksueel misbruik van vrouwen en viel hij van zijn voetstuk.

De vierdelige documentaireserie 'We Need to Talk About Cosby' van regisseur en stand-up comedian W. Kamau Bell onderzoekt het complexe verhaal van Cosby’s leven en werk. Aan de hand van vele interviews weegt hij Cosby’s daden af tegen zijn onbetwistbare wereldwijde invloed.

Aan de hand van interviews met comedians, journalisten en vrouwen die hun meest persoonlijke, schrijnende ontmoetingen met Cosby delen, wordt in 'We Need to Talk About Cosby' een gedegen en volledig portret van Bill Cosby (1937) geschetst. Als eerste Afro-Amerikaanse acteur met een hoofdrol in een televisieserie in de jaren zestig en zeventig, speelde hij een grote rol in de emancipatie van zwarte acteurs in Hollywood. Ook doorbrak hij de raciale grenzen als stand-up comedian. In de jaren tachtig brak hij internationaal door met zijn 'The Cosby Show' waar hij zelf coproducent van was.

Archiefbeelden werpen een nieuw licht op de principiële held en op zijn invloed. In zijn vroege werk vertelde hij al hoe hij vrouwen drogeerde om seks te krijgen, waar toen hard om gelachen werd. Net als voor veel zwarte comedians, was Cosby ook voor regisseur/stand-up comedian W. Kamau Bell, een groot voorbeeld. De onthullingen over Cosby’s misbruik waren dan ook verwarrend en een grote desillusie. In dit vierluik onderzoekt Bell hoe Cosby’s verlangen naar macht, die ook zijn carrière voortstuwde, dezelfde drijvende kracht zou kunnen zijn achter zijn vermeende misdaden tegen vrouwen.

Aflevering 1

In de jaren zestig wordt het stand-up comedy werk van Bill Cosby gewaardeerd. Hij doorbreekt barrières voor zwarte artiesten en hij neemt deel aan de nationale beweging voor seksuele bevrijding en burgerrechten.

Aflevering 2

In de jaren zeventig blijft Bill Cosby een opvoeder en morele autoriteit op het televisiescherm. Of hij nu kinderen vertelt dat ze ‘nee’ moeten zeggen tegen drugs of, zoals wordt gezegd, pillen aanbiedt aan jonge vrouwen, Cosby bewijst dat hij meedogenloos is. Zijn ambitie brengt hem op een nieuw niveau van bekendheid met de stand-up special ‘Himself’ uit 1983.

Aflevering 3

'The Cosby Show' is een groot succes. Gedurende de jaren tachtig en negentig heeft Cosby de genegenheid van de kijker voor zijn personages omgezet in nog meer genegenheid voor hemzelf. Zijn groeiende macht binnen de entertainmentindustrie gebruikt hij om een groot aantal fouten te begaan en te verbergen. Als de geliefde sitcom ten einde loopt, transformeert Cosby’s personage van Amerika’s vader naar Amerika’s boze opa.

Aflevering 4

Cosby stelde zich jaren boven iedereen en valt nu van zijn voetstuk. Comedian Hannibal Buress noemt Cosby een verkrachter, slachtoffers spreken zich uit. De tijd is er rijp voor.

Het debat over de grotere problemen die door het verhaal van Cosby worden onthuld kan beginnen. Er komen twee processen, een veroordeling, opsluiting, hoger beroep en, in 2021, een vernietigd vonnis. Nu is het tijd voor een debat over hoe we moeten omgaan met de kunst waar we van hielden en de grotere systemische problemen die Cosby’s verhaal blootlegt.

'We Need to Talk About Cosby' is gemaakt voor SHOWTIME en geregisseerd door W. Kamau Bell.

'We Need to Talk About Cosby', vanaf maandag 22 augustus dagelijks om 22.10 uur bij de VPRO op NPO 2.