Documentaireserie 'Putin: A Russian Spy Story' bij de VPRO

De driedelige documentaireserie 'Putin: A Russian Spy Story' gaat in op het leven van Vladimir Poetin en hoe de huidige Russische staatsleider transformeert van een KGB agent tot een van de machtigste leiders op aarde.

De twintigjarige Vladimir Poetin groeide op in een slechte buurt in Leningrad. In zijn vrije tijd keek hij graag naar zijn favoriete televisieserie Zeventien momenten in de lente. Een serie over een Sovjet-spion die undercover ging bij de Nazi’s. De serie werd gefinancierd door de KGB om nieuwe spionnen te rekruteren en met succes: Poetin raakte geïnspireerd en meldde zich aan bij de Russische geheime dienst.

Aflevering 1: De opkomst van Poetin

Het portret van een politicus die te werk ging als een Russische James Bond. De carrière van Poetin van KGB rekruut tot president lijkt op een spionagethriller.

Aflevering 2: Vrienden en vijanden

Poetin arriveert in het Kremlin als een kwetsbare en onbekende president. De Russische oligarchen geloven dat ze deze president ook wel onder de duim kunnen houden, maar Poetin weet zijn macht te behouden. Langzaam maar zeker omringt hij zich met zijn voormalige collega’s van de KGB.

Aflevering 3: Poetin voor altijd

Poetin is na vier jaar afwezigheid weer aan de macht. Op weg naar de top wordt Poetin gehinderd door beschuldigingen van corruptie.

Regie: Nick Green

Vanaf dinsdag 29 september wekelijks op tv om 22.40 uur bij VPRO op NPO 2 en vanaf 27 september in zijn geheel te bekijken op NPO Start Plus.