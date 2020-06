Documentaire 'Zweden doen het anders' bij de VPRO

Vol verbazing kijken we sinds een paar weken naar de Zweden. Tijdens de coronacrisis gaat de wereld in lockdown, maar in Zweden zijn scholen en horeca gewoon open.

Het dagelijks leven én de economie moeten zo min mogelijk ontwricht worden, dat is het uitgangspunt. Waarom kiezen Zweden voor deze controversiële en onorthodoxe aanpak? En wat zegt hun enorme vertrouwen in de overheid over hun volksaard? Journalisten Thomas Erdbrink en Sander Schimmelpenninck onderzoeken het in een eenmalige special.

Sinds een paar weken is Noord Europa de nieuwe standplaats van voormalig Iran-correspondent Thomas Erdbrink. Voor The New York Times doet hij sindsdien verslag van het best georganiseerde land van de wereld: Zweden. Met verbazing en verwondering kijkt hij naar de kracht van de welvaartsstaat en het vertrouwen van de burgers in elkaar en in hun overheid. Waar halen de Zweden het lef vandaan om te kiezen voor deze aanpak? En is er ook kritiek van binnenuit? Erdbrink gaat op pad in Stockholm en spreekt met celebrity viroloog Anders Tegnell die het Zweedse staatsplan heeft uitgedacht. Ook gaat hij in gesprek met migranten die extra hard zijn geraakt door de coronacrisis, met een twaalfjarige Pippi Langkous actrice over de rechten van het kind om naar school te blijven gaan en hij spreekt Björn van Abba.

Quote-hoofdredacteur en 'Op1'-presentator Sander Schimmelpenninck bezoekt Zweden al jaren wekelijks voor zijn geliefde. Schimmelpenninck bezoekt het platteland van Grebbestad, waar zijn vriendin oesters duikt. Hij wil van haar en zijn schoonfamilie weten hoe het komt dat ze zoveel vertrouwen hebben in hun overheid en waarom ze geloven in deze aanpak. Ook spreekt hij met lokale horecaondernemers over waar zij tegenaan lopen. Hij vraagt zich af waarom wij in Nederland eigenlijk kiezen voor een 1,5 meter-maatschappij in plaats van een 60-min-economie zoals de Zweden.

'Zweden doen het anders', donderdag 11 juni om 20.30 uur bij de VPRO op NPO 1.