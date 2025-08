Documentaire onthult het compromisloze leven van Aldo van den Nieuwelaar

Vrijwel iedereen kent de A'dammer: de opvallende, smalle kast met het geribbelde rolluik die sinds de jaren tachtig talloze Nederlandse woonkamers sierde. Minder bekend is het tragische verhaal van Aldo van den Nieuwelaar, de briljante, maar getroebleerde ontwerper achter dit wereldberoemde meubelstuk.

In NPO Doc: 'De A’dammer - De man achter de kast' wordt het levensverhaal verteld van Aldo van den Nieuwelaar: een visionair ontwerper, compromisloos kunstenaar én uitgesproken homoseksueel in een tijd en omgeving waar dat alles niet vanzelfsprekend was.

De documentaire NPO Doc: 'De A’dammer - De man achter de kast' volgt het leven van ontwerper Aldo van den Nieuwelaar. Hij ontwerpt de iconische kast de A'dammer, een internationaal designicoon, waarvan meer dan zeventig varianten wereldwijd worden verkocht. Musea kopen zijn werk aan en hij groeit uit tot een veelbelovende naam in de ontwerpwereld. Maar Aldo is meer kunstenaar dan ondernemer en zijn perfectionisme botst met de commercie. Vooral de gespannen relatie met directeur Harm Scheltens van meubelfabrikant Pastoe loopt uit op een jarenlang juridisch gevecht over geld, erkenning en zeggenschap.

Jeugd

De documentaire gaat in op Aldo zijn jeugd in het katholieke Haaren, waar hij zich al jong een buitenstaander voelde, en zijn flamboyante leven in het vrije Amsterdam van de jaren 70 en 80. Als homoseksuele jongen met radicaal nieuwe ideeën over vormgeving botst Aldo met alles waar zijn omgeving voor staat. Zijn ouders runnen een traditionele meubelzaak waar geen plek is voor zijn geometrische vormentaal en TL-lichtkunst. Als Aldo op jonge leeftijd uit de kast komt en een relatie begint met een jongen, zet zijn moeder hem letterlijk het huis uit – bang dat zijn ‘anders-zijn’ de goede naam van de familie zal schaden. Die afwijzing zou Aldo zijn hele leven met zich meedragen.

Identiteit

In Amsterdam vindt Aldo eindelijk de ruimte om zichzelf te zijn. Hij sluit zich aan bij een groep rebelse ontwerpers, onder wie Gijs Bakker, en ontwikkelt een minimalistische stijl die zijn tijd ver vooruit is. Zijn bekendste ontwerp, de A’dammer kast, verbeeldt zijn visie: strak, compromisloos, zonder overbodige details en tegelijk een stille ode aan de stad waar hij vrijheid vond.

NPO Doc: 'De A’dammer - De man achter de kast' is een documentaire van regisseur Harro Henkemans en producent Joost Schrickx en wordt uitgezonden in het kader van Amsterdam 750 jaar. De documentaire is een coproductie van Omroep MAX en Pelicula Film BV.

