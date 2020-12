Documentaire 'Mijn Rembrandt' zondag in 'Het Uur van de Wolf'

Zelfs na 350 jaar hebben de schilderijen van Rembrandt niets aan zeggingskracht ingeboet en weten ze mensen diep te raken.

In haar nieuwe film 'Mijn Rembrandt' duikt regisseur Oeke Hoogendijk (bekend van Het Nieuwe Rijksmuseum) in de wereld van de oude meester. De documentaire is naar eigen zeggen 'an epic art-thriller' geworden, waarin de filmmaakster een fascinerend inzicht geeft in wat het werk van de Nederlandse schilder zo bijzonder maakt. In een filmische mozaïek van aangrijpende verhalen leidt de grenzeloze passie voor Rembrandts schilderijen tot dramatische ontwikkelingen en verrassende plotwendingen.

Terwijl de excentrieke Schotse Duke of Buccleuch in zijn kasteel naar de ultieme plek zoekt om zijn geliefde portret van een lezende vrouw op te hangen, brengt een andere collectioneur, de Franse baron Eric de Rothschild, twee Rembrandts op de markt. Dit is het begin van een verbeten politieke strijd tussen het Rijksmuseum en het Louvre.

Ook volgt de film de aristocratische kunsthandelaar Jan Six als hij niet één, maar twee 'nieuwe' schilderijen van Rembrandt op het spoor lijkt te zijn. Deze zenuwslopende ontdekkingsreis lijkt zijn grootste jongensdroom waar te maken, maar Hoogendijks camera is er ook bij als zijn wereld ineen dreigt te storten wanneer hij ervan wordt beschuldigd een afspraak met een andere kunsthandelaar te hebben verbroken.

Het aanstekelijke 'Mijn Rembrandt' laat dankzij fraai camerawerk tevens zien wat het werk van deze Hollandse meester in technisch opzicht zo bijzonder maakt.

'Mijn Rembrandt' ging in wereldpremière op het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) 2019. 'Een fascinerend kijkje achter de schermen', schreef de Volkskrant. De film werd genomineerd voor een Gouden Kalf voor Beste Lange documentaire tijdens NFF2020.

Regisseur: Oeke Hoogendijk

Producent: Oeke Hoogendijk en Frank van den Engel / Discours Film

'Het Uur van de Wolf: Mijn Rembrandt', zondag 27 december om 20.15 uur bij de NTR op NPO 2.