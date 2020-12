Documentaire 'Jean Nelissen: de stem van het Nederlands Wielrennen' bij MAX

De documentaire 'Jean Nelissen: de stem van het Nederlands Wielrennen' vertelt het verhaal van Jean Nelissen. Dit jaar is het tien jaar geleden dat de legendarische sportjournalist overleed.

Huub Stapel, zelf groot wielerliefhebber, neemt de kijker mee terug naar de roemrijke jaren van Nelissen. De documentaire is te zien op woensdag 23 december om 17.05 uur bij MAX op NPO 1.

We volgen Nelissen vanaf zijn Zuid-Limburgse geboortegrond, het toenmalige pioniers- en broeinest van het betaald voetbal en de opkomende wielersport. Een zoektocht door het L1-archief dat we filmisch in beeld brengen, maakt dat we telkens stuiten op oud materiaal van de jonge Nelissen.

Na zijn werk als voetbaljournalist bij een Limburgse regiokrant kon Nelissen de overstap maken naar wielerjournalist. Samen met fotograaf Tonny Strouken maakte hij reportages voor De Limburger en Wieler Revue. Uiteindelijk wilde elke topvoetballer en wielrenner met hen in gesprek. De Amstel Gold Race en Fortuna '54 staan symbool voor de grote internationale sporten waarin verslaggever Jean Nelissen zijn rol opeiste.

In deze documentaire spreekt Huub Stapel met intimi van de sportjournalist. Hij heeft onder meer een gesprek met oud-collega en vriend Mart Smeets. Stapel ontmoet ook Martijn Lindenberg, de beroemde regisseur kent Nelissen vanaf het eerste begin en leerde hem televisie maken. En er is een ontmoeting met Danny Nelissen. Samen met de journalist en voormalig wereldkampioen blikt hij terug op het bijzondere leven van zijn oom Jean. Ook oud-wielrenner Leo van Vliet en oud-hoofdredacteur van NOS Sport Kees Jansma halen uitgebreid herinneringen op aan Nelissen.

Met daarnaast nog een flink aantal Limburgse sprekers die Jean Nelissen kennen vanaf het eerste uur: Jos Benders die de Jean Nelissen Award heeft opgericht, Giel Hendriks die 25 jaar met Jean bij De Limburger werkte en Fred Rompelberg, die het wereldrecord vestigde dankzij een plannetje van Jean. Rompelberg is vooral bekend als de profwielrenner die elf wereldrecords achter zware motoren op zijn naam heeft staan. Jean maakte reportages over de spectaculaire recordpogingen. Het lukte Rompelberg na diverse pogingen (hij deed er acht jaar over) om het wereldsnelheidsrecord op een fiets achter een gangmaker te breken. In 1995 reed hij achter een racewagen van het team Strasburg Racing's Brothers op de zoutvlakte nabij Salt Lake City in de Amerikaanse staat Utah, gedurende één mijl 268,831 kilometer per uur. Een wereldrecord dat pas in 2018 verbroken werd door een andere renner, met vermelding in het Guinness Book of Records. Jean Nelissen werd van verslaggever hierbij ook nieuwsmaker.

'Jean Nelissen: de stem van het Nederlands Wielrennen', woensdag 23 december om 17.05 uur bij Omroep MAX op NPO 1.