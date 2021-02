'DNA Onbekend' vertelt het verhaal van Jacqueline

Foto: © AVROTROS 2020

De 58-jarige Jacqueline heeft het vermoeden dat Jan, de oude buurman, haar biologische vader is. Ze besluit om haar moeder te vragen of het waar is, maar die ontkent alles.

Met een DNA-test kunnen wij de waarheid achterhalen of Jaap of buurman Jan de biologische vader van Jacqueline is.

Het tweede verhaal is de zoektocht van Peter naar zijn biologische vader. Peter wordt 10 dagen na zijn geboorte afgestaan. Zijn moeder was ongehuwd en kon het kind, volgens haar ouders, niet opvoeden. Peter wordt geadopteerd, pas als hij 11 jaar is hoort hij dat het niet zijn echte ouders zijn. Peter komt in contact met de kinderen van zijn mogelijke vader. Heeft moeder de waarheid gesproken? Hier komt Peter achter via een DNA-test.

'DNA Onbekend', dinsdag 2 februari om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.