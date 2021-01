'DNA Onbekend' helpt Ben in de zoektocht naar zijn biologische vader

De 49-jarige Helene heeft twee jaar geleden van haar moeder gehoord dat zij een andere vader heeft dan haar broers en zussen. Joop, de grote jeugdliefde van haar moeder zou de vader van Helene zijn.

Het verhaal dat Helene van een andere vader zou zijn, komt niet uit de lucht vallen. Helene heeft een slechte jeugd gehad, haar vader noemde haar geregeld bastaard. Het gezin bestond uit acht kinderen en ook zus Mariusta en broer Marius hebben zo hun twijfels of zij wel van vader zijn. Moeder had namelijk affaires. We sporen Joop op, de mogelijke vader van Helene, en doen met hem een DNA-test.

Het tweede verhaal gaat over de 74-jarige Ben. Ben wordt na zijn geboorte meteen afgestaan. De kleine Ben gaat vanaf zijn geboorte van pleeggezin naar kindertehuis, naar pleeggezin. Van zijn pleegouders krijgt hij te horen dat zijn biologische ouders zijn overleden en dat hij daarom bij hen woont. Maar Ben komt er op 24-jarige leeftijd achter dat zijn biologische moeder nog leeft en dat hij nog 2 zussen heeft. Hij ontmoet zijn moeder, maar zij vertelt hem niet waarom hij is afgestaan. Ben wil nu ook zekerheid over zijn biologische vader. Via een DNA-test komt hij erachter of zijn moeder de waarheid heeft gesproken.

'DNA Onbekend', dinsdag 26 januari om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.