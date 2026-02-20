Dit is Essyla die België naar het Eurovisiesongfestival stuurt – ontdek haar liedje!
Luistercijfers! Qmusic en JOE bevestigen leiderschap, Willy breekt record
Dan toch! 'Tien Om Te Zien' deze zomer vanuit Middelkerke

Dit zijn zaterdag de onderwerpen van 'Kassa'

vrijdag 20 februari 2026
Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2024

Oorsuizen of tinnitus treft één op de vijf mensen. Er is geen geneesmiddel, maar toch schieten de wondermiddelen als paddenstoelen uit de grond.

Maar wat werkt nou echt, en wat is enkel geldklopperij? Ook gaan we het hebben over ultrabewerkt voedsel. 70 procent van de producten in de supermarkt valt in deze categorie. Maar is het echt allemaal zo slecht, of zijn er ook gezonde bewerkte keuzes mogelijk?


En een kwart van alle huurhuizen heeft serieuze schimmel- en vochtproblemen. Woningbouwverenigingen en gemeenten kunnen het niet alleen aan en vragen het nieuwe kabinet om hulp.

'Kassa', zaterdag 21 februari om 19.00 uur bij BNNVARA op NPO 2.


Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/kassa
Kijktip van de dag

logo vtm3 logo

De knappe privédetectives Dylan, Natalie en Alex, die voor de mysterieuze Charlie werken, worden ingehuurd door miljonair Eric Knox van Knox Technologies. Het revolutionaire stemherkenningsprogramma dat hij heeft ontwikkeld, werd gestolen. De Angels brengen een bezoek aan Roger Corwin, Knox' grootste concurrent.

'Charlie's Angels', film uit 2000 met oa. Cameron Diaz, om 22.35 uur op VTM 3.

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 18:30
    Blokken
    19:00
    VRT NWS journaal 19u
  • 18:00
    Sporza: Milaan Cortina 2026
    20:00
    Terzake
  • 18:45
    De Hoppers
    19:00
    Athleticus Aquatic Games
  • 17:45
    Alloo bij de Verkeerspolitie
    19:00
    VTM Nieuws
  • 18:25
    De Pfaffs
    19:10
    Home and Away
  • 18:45
    Animal Control
    19:15
    The Simpsons
  • 18:45
    Motorway Cops: Catching Britain's Speeders
  • 18:20
    ER
    19:05
    Zorro
  • 18:15
    Sturm der Liebe
    19:10
    De keuken van Sofie
  • 18:45
    Stukken van mensen
    20:00
    De Tafel van de Week
  • 17:55
    Big Sky
    18:50
    Family Law
  • 18:40
    Bar Rescue
    19:35
    Borderforce USA: The Bridges
  • 18:45
    Retour Masters
    19:40
    Chateau Meiland
  • 18:35
    Forensic Files II
    19:35
    Snapped
  • 14:00
    Herhalingslus
    20:00
    Z-Nieuws
  • 18:47
    Zo doe je het!
    18:55
    Soul & Disco Train
  • 18:45
    De Smaaktoerist
    19:15
    Culinair Thailand
  • 17:50
    Death in Paradise
    19:55
    The Doctor Blake Mysteries
  • 18:45
    Grey's Anatomy
  • 18:40
    NOS Olympische Winterspelen
    22:55
    NOS Olympische Winterspelen Studio Olimpico
  • 18:30
    EenVandaag
    19:05
    BinnensteBuiten
  • 18:45
    Het Klokhuis
    19:00
    NOS Jeugdjournaal