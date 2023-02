Dit zijn de verhalen woensdag in 'DNA Onbekend'

Zussen Petra (44) en Jeanet (48) hadden 22 jaar geen enkel contact. Totdat Jeanet Petra onlangs belde met een schokkend bericht; hun vader zou vlak voor zijn dood hebben verteld dat Petra niet zijn biologische dochter is.

Jeanet twijfelt echter zelf of zij wel een dochter is van hun moeder. Zouden de twee helemaal geen zussen zijn? Presentator Marlijn Weerdenburg zoekt ze op. Ook brengt Marlijn een bezoekje aan de 62-jarige At, die als baby is afgestaan. Onlangs kwam hij in aanraking met zijn biologische familie. At wil weten hoe het zit; een DNA test geeft hem de duidelijkheid die hij zoekt.

'DNA Onbekend', woensdag 8 februari om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1.