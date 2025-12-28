Dit zijn de highlights bij CANAL+, CANAL+ Action, Film1 en FilmBox

Hollywood maakt zich op voor één van de meest prestigieuze awardshows van het nieuwe jaar: de Golden Globes 2026. Nederlandse kijkers kunnen de 83ste editie exclusief live volgen in de nacht van zondag 11 op maandag 12 januari, van 2.00 tot 5.00 uur bij FilmBox.

Om de feestelijke sfeer compleet te maken, vertonen CANAL+ Action, Film1 en FilmBox must-see films die eerder kans maakten op een Golden Globe of de felbegeerde prijs in de wacht sleepten. Zo is op 11 januari om 22.05 uur de veelgeprezen film Emilia Perez, winnaar van vier Golden Globes, te zien op CANAL+ Action.

Bovendien is de volledige Golden Globes-ceremonie vanaf 13 januari zonder onderbrekingen te streamen bij CANAL+.

11 januari om 22.05 uur Emilia Perez op CANAL+ Action

Stream vanaf 13 januari de Golden Globes-show

'Power Play': seizoen 1

Noorse dramaserie over de machtsstrijd binnen de Arbeiderspartij in de jaren zeventig en tachtig. Het is het onvoorstelbare verhaal van Gro Harlem Brundtland, die als jonge arts opkomt voor abortus en ecologie en geheel onverwacht de politiek intuimelt. Te midden van de politieke chaos leert Gro de kneepjes van het vak en schopt het in 1981 tot de eerste vrouwelijke premier van Noorwegen.

Stream vanaf 1 januari

'Conflict': seizoen 1

In deze Finse zesdelige politieke thrillerserie (Konflikti) wordt een klein schiereiland plotseling aangevallen door een onbekende vijand. Terwijl duizenden gijzelaars worden genomen, staat de kersverse president Saaristo onder enorme druk om haar volk te redden en een wereldoorlog te voorkomen. De serie onderzoekt de grimmige dynamiek van proxy-oorlogsvoering en politieke verantwoordelijkheid.

Stream vanaf 10 januari wekelijks een aflevering

Vanaf 10 januari wekelijks om 20.30 uur op CANAL+ Action

'Arcadian'

In een duistere toekomst speelt Nicolas Cage een vader die met zijn twee zoons elke nacht een dodelijke strijd moet voeren tegen wezens die uit zijn op de ondergang van de mensheid.

Stream vanaf 4 januari

4 januari om 20.30 uur op CANAL+ Action

'Damaged'

Psychologische thriller met Samuel L. Jackson en Vincent Cassel. Een ervaren rechercheur (Jackson) uit Chicago reist naar Schotland wanneer een seriemoordenaar opduikt die sterk lijkt op degene die negen jaar eerder zijn vriendin vermoordde. Samen met een agent volgt hij een persoonlijk en gevaarlijk spoor. De zaak kantelt wanneer zijn vroegere partner (Cassel) onverwacht verschijnt met nieuw bewijs dat het onderzoek op scherp zet.

Stream vanaf 11 jauari

11 januari om 20.30 uur op CANAL+ Action

'Billy the Kid': seizoen 2

Een epische avonturenserie gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de beroemde outlaw Billy the Kid. Van zijn nederige Ierse roots in New York tot zijn dagen als cowboy en scherpschutter in het Wilde Westen.

Stream vanaf 13 januari

'1992/1993/1994'

Een veelgeprezen, op waarheid geïnspireerde Italiaanse trilogie over het begin van de jaren 90. In 1992 start de Italiaanse aanklager Antonio Di Pietro een reeks ingrijpende gerechtelijke onderzoeken, die een systeem van machtsmisbruik, corruptie en illegale partijfinanciering aan het licht brengen, dat reikt tot in de hoogste kringen van Italië. Te midden deze politieke, maatschappelijke en sociale aardbeving volgen we zes Italianen wiens levens vervlochten zijn met deze ingrijpende veranderingen.

Stream 1992 vanaf 16 januari

1993 vanaf 23 januari

1994 vanaf 30 januari

'Chromosoma 21': seizoen 1

In deze Chileense misdaadserie vindt de politie op een plaats delict een vermoorde man en een jonge man met het syndroom van Down die onder het bloed zit. Als enige aanwezige wordt hij gearresteerd, maar al snel blijkt dat de zaak complexer is dan gedacht.

Stream vanaf 21 januari wekelijks een aflevering

Vanaf 21 januari wekelijks om 20.30 uur op CANAL+ Action

'Dead Shot'

Ierland, jaren ’70. De voormalig militair Michael O’Hara probeert met zijn hoogzwangere vrouw een nieuw leven te beginnen, maar wordt nog steeds opgejaagd door de Special Forces van het Britse leger. Tijdens hun vlucht over de grens worden ze overvallen en Michael ziet hoe zijn vrouw om het leven komt. Zelf zwaar gewond maar voor dood achtergelaten, ontsnapt hij naar Londen. Daar zoekt hij opnieuw aansluiting bij de IRA, vastbesloten om wraak te nemen.

Stream vanaf 25 januari

25 januari om 20.30 uur op CANAL+ Action

In januari bij Film1 Premiere en Film1 on demand:

Golden Globes film-specials

Rondom de aankomende Golden Globes-uitreiking, die live bij FilmBox is te zien, staan drie prijswaardige films bij Film1 Premiere op het programma. The Last Showgirl kreeg eerder twee nominaties, waaronder Pamela Anderson voor Best Song. Nicole Kidman won een Golden Globe voor haar hoofdrol in Babygirl, terwijl A Different Man Sebastian Stan een Golden Globe opleverde.

The Last Showgirl 10 januari om 20.30 uur en Babygirl om 22.00 uur

A Different Man 11 januari om 22.30 uur

'Back to Black'

Meeslepende biopic over een van de grootste artiesten van onze tijd. Regisseur Sam Taylor-Johnson (Fifty Shades Of Grey) brengt het turbulente verhaal van Amy Winehouse tot leven: van de straten van Camden naar wereldwijde roem. Met onvergetelijke nummers, grootse successen en een aangrijpende persoonlijke strijd. Marisa Abela vertolkt de legendarische zangeres in deze ontroerende ode aan haar unieke talent en veel te korte leven.

Zaterdag 3 januari om 20.30 uur

'The Last Showgirl'

Pamela Anderson schittert als een Las Vegas showgirl op leeftijd. Ze staat op een keerpunt wanneer haar show na dertig jaar plotseling tot een einde komt. Als danseres van in de vijftig worstelt ze met het vervolg van haar carrière. De show en haar werkfamilie waren haar leven, ten koste van de relatie met haar dochter. Om het roer om te kunnen gooien, zal Shelley zichzelf moeten hervinden en een beslissing moeten nemen voor haar toekomst.

Zaterdag 10 januari om 20.30 uur

'Our Friend'

Wanneer Matthew (Casey Affleck) te horen krijgt dat zijn vrouw Nicole (Dakota Johnson) nog maar zes maanden te leven heeft, krijgt hij onverwacht steun van hun beste vriend Dane (Jason Segel). Dane verhuist bij hen in en zet zijn eigen leven op pauze: hij verlaat zijn werk en zijn vriendin. Zijn aanwezigheid verandert het gezin op manieren die niemand had kunnen voorzien. Dit bijzondere en ontroerende verhaal is gebaseerd op Matthew Teague’s artikel The Friend: Love Is Not a Big Enough Word.

Zaterdag 24 december om 20.30 uur

'L'histoire de Souleymane'

Na een gevaarlijke tocht is Souleymane vanuit Guinee uiteindelijk in Parijs terechtgekomen. Hij weet geld te verdienen als maaltijdbezorger, maar is ‘sans papiers’ en verblijft vooralsnog illegaal in Frankrijk. Terwijl hij zich op de fiets door de drukke straten van Parijs haast, bereidt Souleymane zich voor op het belangrijke gesprek dat hij met de immigratiedienst moet voeren. Hij heeft voor dit beslissende moment een goed verhaal ingestudeerd. Het is alleen niet zijn eigen verhaal…

Arthouse Sunday:

Zondag 18 januari om 20.30 uur

'Alpha'

Nederlands familiedrama gespeeld door acteurs Gijs en Reinout Scholten van Aschat, in het echt ook vader en zoon. Na de dood van zijn moeder vertrekt Rein naar een klein dorp in de Alpen waar hij aan de slag gaat als snowboardleraar. Zijn rustige leven wordt verstoord wanneer zijn extraverte vader Gijs op bezoek komt en een dominante schaduw over zijn leven werpt. Terwijl de natuur om hen heen zich steeds uitdagender opstelt, escaleert ook hun persoonlijke conflict tot een overlevingsstrijd.

Zaterdag 31 januari om 20.30 uur

Golden Globes Awards live

Ook dit jaar brengt FilmBox exclusief de live ceremonie van de Golden Globe Awards. Alle glitter en glamour is rechtstreeks te volgen vanuit de Nederlandse huiskamers. In de nacht van zondag 11 op maandag 12 januari 2026 van 2.00 tot 5.00 uur is de 83ste editie live te zien vanuit het iconische Beverly Hilton Hotel in Los Angeles. Net als vorig jaar is de presentatie in handen van de Amerikaanse comedian Nikki Glaser. Een volledige herhaling van de ceremonie is te zien op maandag 12 januari om 20.30 uur op FilmBox. Daarna volgt ook nog de met een Golden Globe-genomineerde film Priscilla.

The Wrestler 11 januari om 22.45 uur

Golden Globes Awards live 12 januari om 2.00 uur

Herhaling gehele ceremonie 12 januari om 20.30 uur

Priscilla 12 januari om 23.00 uur

Elke maandag een Film van de Week bij FilmBox:

'Jane Harper's Force of Nature'

Een spannende Australische misdaadfilm, gebaseerd op het gelijknamige boek van Jane Harper. Vijf vrouwen nemen deel aan een wandelretraite in de afgelegen wildernis van Australië, maar één van hen keert niet terug. Agent Aaron en zijn partner raken verstrikt in een complexe verdwijningszaak, waarbij duistere geheimen van de groep langzaam boven water komen.

Maandag 5 januari om 20.30 uur

Herhaling Golden Globes

De volledige herhaling van de Golden Globes is exclusief te zien bij FilmBox, zodat kijkers geen moment hoeven te missen van de rode loper, verrassende winnaars en memorabele speeches. Daarna wordt om 23.00 uur de met een Golden Globe-genomineerde film Priscilla uitgezonden. Een intiem portret van Priscilla Presley en haar complexe relatie met Elvis.

Maandag 12 januari om 20.30 uur herhaling Golden Globes

Priscilla om 23.00 uur

'Sisu'

In de nadagen van de Tweede Wereldoorlog vindt een zwijgzame Finse goudzoeker een waardevolle schat. Wanneer nazi’s zijn goud roven, ontketent hij een nietsontziende wraakactie. Gewapend met overlevingsdrang en onstuitbare kracht, neemt hij het op tegen een overmacht. Voor de fans van explosieve, bloederige slasher-films.

Maandag 19 januari om 20.30 uur

'Astolfo'

In deze romantische Italiaanse komedie betrekt de gepensioneerde professor Astolfo een vervallen familiepaleis in de Abruzzen en vormt onverwacht een warm huishouden met een zwerver, een kok en een klusjesman. Wanneer hij de charmante Stefania ontmoet, bloeit hij opnieuw op. Met steun van zijn nieuwe vrienden ontdekt hij dat het nooit te laat is voor liefde.

Maandag 26 januari om 20.30 uur