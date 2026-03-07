Is dit het einde van De Withoeve in 'Thuis'?
Aaron Blommaert schittert in eerste hoofdrol naast topactrices Charlotte Timmers en Ini Massez
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Dit zie je zondag in 'Tussen Kunst en Kitsch'

zaterdag 7 maart 2026
Foto: © AVROTROS 2024

Vanuit diverse musea in Nederland bespreken Frits Sissing en de experts weer verrassende kitsch en veelzijdige kunst. Het schilderij van Philip Akkerman is bijzonder: de kunstenaar staat bekend om zijn zelfportretten, maar portretteerde hier de eigenaar.

Ook worden in Museum Arnhem twee Balinese houten beelden uit de jaren ’30 en ’50 getaxeerd, waaronder een gesigneerde danseres van een van de grondleggers van de Balinese Art Deco-stijl. En een 18e-eeuws handgeschreven kookboek uit gegoede kringen, vol recepten, persoonlijke anekdotes en huishoudelijke adviezen. De combinatie van culinaire en praktische wijsheden biedt een uniek inkijkje in het dagelijks leven van toen. De exacte herkomst is (nog) niet helemaal helder. Doet dit iets af aan de waarde?


'Tussen Kunst en Kitsch', zondag 8 maart om 21.00 uur bij AVROTROS op NPO 1.


Tussen Kunst en Kitsch op tv
Zondag 8 maart 2026 om 21u00  »
NPO 1
Een bijzonder schilderij van Philip Akkerman, twee Balinese houten beelden uit de jaren 30 en 50 en een 18e-eeuws handgeschreven kookboek.
Maandag 9 maart 2026 om 16u05  »
NPO 1
Een verboden wapen dat als kunst gezien wordt: een zilveren boksbeugel met diamanten, een zilveren bokaal en een een houten altaarstuk.
Zondag 15 maart 2026 om 13u10  »
NPO 1
Maandag 16 maart 2026 om 16u10  »
NPO 1
Een schilderij van Alexej von Jawlensky, een kunstenaarsboek van de meest invloedrijke Griekse dichter van de twintigste eeuw Constatine P. Cavafy en kunstenaar David Hockney en een Chinese kom en juweel.

