Dit zie je zondag in 'Tussen Kunst en Kitsch'

Vanuit diverse musea in Nederland bespreken Frits Sissing en de experts weer verrassende kitsch en veelzijdige kunst. Het schilderij van Philip Akkerman is bijzonder: de kunstenaar staat bekend om zijn zelfportretten, maar portretteerde hier de eigenaar.

Ook worden in Museum Arnhem twee Balinese houten beelden uit de jaren ’30 en ’50 getaxeerd, waaronder een gesigneerde danseres van een van de grondleggers van de Balinese Art Deco-stijl. En een 18e-eeuws handgeschreven kookboek uit gegoede kringen, vol recepten, persoonlijke anekdotes en huishoudelijke adviezen. De combinatie van culinaire en praktische wijsheden biedt een uniek inkijkje in het dagelijks leven van toen. De exacte herkomst is (nog) niet helemaal helder. Doet dit iets af aan de waarde?

