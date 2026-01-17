Dit zie je zondag in 'Tussen Kunst en Kitsch'

Fred Kats taxeert een pubklok uit Engeland. Deze klok is vernoemd naar de belastingwet die in 1797 werd uitgevaardigd. Deze wet legde belasting op luxe goederen, inclusief klokken. Het echtpaar is benieuwd naar de waarde.

Is het dé miskoop van de eeuw? Het glas uit Potsdam heeft van glasziekte, wat ervoor zorgt dat het uiteindelijk uiteen zal vallen. Dit glas is bijzonder omdat het de typische Potsdamse decoratietechnieken toont. En twee boeken in De Lakenhal. Het boekje Venedig is het eerste exemplaar dat Stichting De Roos uitgaf. Het tweede boek is gemaakt door M.C. Escher, de wereldberoemde Nederlandse kunstenaar.

'Tussen Kunst en Kitsch', zondag 18 januari om 21.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.