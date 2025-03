Dit zie je zondag in 'Tussen Kunst en Kitsch'

Vanuit diverse musea in Nederland bespreken Frits Sissing en de experts in 'Tussen Kunst en Kitsch' op NPO 1 zondag verrassende kitsch en veelzijdige kunst.

Toen 'Tussen Kunst en Kitsch' ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan met een taxatiewagen rondreed, kwam de eigenaresse langs met een schilderij van Alexej von Jawlensky. Expert Willem de Winter vroeg haar om later terug te komen. In de tussentijd kon hij research doen. De eigenaresse overweegt het werk in bruikleen van het Kunstmuseum Den Haag te geven. Ook aandacht voor een kunstenaarsboek van de meest invloedrijke Griekse dichter van de 20e eeuw Constatine P. Cavafy en kunstenaar David Hockney. Cavafy was één van de eerste dichters die openlijk publiceerde over homoseksualiteit. Ook in Kunstmuseum Den Haag: een Chinese kom en juweel.

'Tussen Kunst en Kitsch', zondag 2 maart om 21.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.